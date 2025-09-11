子弟兵撼全場！奧運銅牌投身偏鄉跆拳20載 吳聰哲獲杏壇芬芳獎

奧運跆拳銅牌、投身偏鄉教學20載，南投民和國中教練吳聰哲（右），獲國教署長彭富源（左）頒發杏壇芬芳獎。（記者劉濱銓攝）

2025/09/11 16:26

〔記者劉濱銓／南投報導〕教育部「杏壇芬芳獎」頒獎，今在南投縣國立中興高中登場，由國教署長彭富源授獎給全國65位傑出教育人員與10個團體，其中包括南投民和國中跆拳教練吳聰哲，曾在奧運跆拳勇奪銅牌的他，投身偏鄉教學20載，曾指導亞運雙料冠軍谷筱霜，成功翻轉偏鄉孩子命運，他說，透過體育為偏鄉開啟一扇窗，讓更多孩子找到人生方向。

今年杏壇芬芳獎南投縣獲獎的教育人員有吳聰哲和國立竹山高中學務主任吳志朋，以及國立南投高商秘書陳凱荻、草屯商工教師簡榮基；頒獎時的表演活動，還有吳聰哲的子弟兵民和國中跆拳道隊帶來精采跆拳擊破，學生高超飛踢與精準擊破震撼全場。

其中獲獎的竹高主任吳志朋也是曲棍球選手出身，他不僅特別關注體育班學生課業與訓練的平衡，還親自撰寫補救教學計畫，多年來還爭取教育部、地方團體支持，成功建置全國唯一高中曲棍球人工草皮訓練場，提供優質訓練場地，他說，獲獎的榮耀不僅是對他的肯定，更是對所有默默耕耘的教育工作者的致敬。

吳聰哲說，偏鄉學習跆拳等才藝不容易，他在1988年漢城奧運奪銅後，就想為南投偏鄉投入資源，幫助部落的學生習得跆拳技術，從國中向國小、高中發展奠基，形成三級培訓制，未來可升學至體育大學，並進入軍、警單位的教官工作，為偏鄉學子的未來開啟一扇窗，獲獎的榮耀則屬於每個投入教育的優秀夥伴。

南投舉辦杏壇芬芳獎頒獎，南投民和國中跆拳教練吳聰哲獲頒殊榮，其帶領的跆拳道隊也上台演出，震撼全場。（記者劉濱銓攝）

南投舉辦杏壇芬芳獎頒獎，南投民和國中跆拳教練吳聰哲（前排右一）獲頒殊榮，其帶領的跆拳道隊也上台演出，震撼全場。（記者劉濱銓攝）

南投舉辦杏壇芬芳獎頒獎，曲棍球選手出身的國立竹山高中學務主任吳志朋獲頒殊榮。（竹山高中提供）

