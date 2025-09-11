2025關渡鳥藝術開跑 深入寶島候鳥驛站互動體驗看展

台北市產發局長陳俊安表示，市府積極推動「關渡鳥藝術」活動成為在地品牌，透過公共藝術、社區共創及國際交流，使其成為關渡每年重大盛會。（北市動保處提供）

2025/09/11 16:25

〔記者孫唯容／台北報導〕台北市動物保護處今（11）日舉辦「2025關渡鳥藝術」活動開幕記者會，今年「關渡國際自然藝術季」自9月14至12月31日，緊接著「台北國際賞鳥博覽會」10月18、19日舉行。藝術季活動主要採用回收品與天然材料創作，由多國藝術家駐園耗費多日製作完成；鳥博則規劃候鳥攝影展與互動體驗，深入了解台灣的候鳥遷徙驛站，多元生態活動提供民眾在秋冬出遊的另類選擇。

台北市產發局長陳俊安表示，市府積極推動「關渡鳥藝術」活動成為在地品牌，透過公共藝術、社區共創及國際交流，使其成為關渡每年重大盛會；今年活動更以「永續利用」為精神，從展場設計到作品展出皆使用回收與天然材料，以落實市府永續發展政策。

陳俊安指出，關渡自然公園今年再度榮獲國際濕地聯盟「星級濕地中心獎」二星肯定，在「設施」與「工作同仁」兩大項目表現卓越，是自2022年首度摘星以來，第二度獲獎，不僅提升關渡在國際上的能見度，也彰顯市府推動生態保育的重要成果。

北市動保處補充，今年的藝術季活動以「看見關渡，自然作為一個解方」為主題，邀請美國、立陶宛、南韓等多國藝術家駐園創作，並首次邀請荷蘭行為藝術家帶來動態演出。賞鳥博覽會則以「寶島鳥過客」為主題，規劃大型候鳥攝影展與VR互動體驗，展現台灣為候鳥遷徙的重要驛站。

