為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    2025關渡鳥藝術開跑 深入寶島候鳥驛站互動體驗看展

    台北市產發局長陳俊安表示，市府積極推動「關渡鳥藝術」活動成為在地品牌，透過公共藝術、社區共創及國際交流，使其成為關渡每年重大盛會。（北市動保處提供）

    台北市產發局長陳俊安表示，市府積極推動「關渡鳥藝術」活動成為在地品牌，透過公共藝術、社區共創及國際交流，使其成為關渡每年重大盛會。（北市動保處提供）

    2025/09/11 16:25

    〔記者孫唯容／台北報導〕台北市動物保護處今（11）日舉辦「2025關渡鳥藝術」活動開幕記者會，今年「關渡國際自然藝術季」自9月14至12月31日，緊接著「台北國際賞鳥博覽會」10月18、19日舉行。藝術季活動主要採用回收品與天然材料創作，由多國藝術家駐園耗費多日製作完成；鳥博則規劃候鳥攝影展與互動體驗，深入了解台灣的候鳥遷徙驛站，多元生態活動提供民眾在秋冬出遊的另類選擇。

    台北市產發局長陳俊安表示，市府積極推動「關渡鳥藝術」活動成為在地品牌，透過公共藝術、社區共創及國際交流，使其成為關渡每年重大盛會；今年活動更以「永續利用」為精神，從展場設計到作品展出皆使用回收與天然材料，以落實市府永續發展政策。

    陳俊安指出，關渡自然公園今年再度榮獲國際濕地聯盟「星級濕地中心獎」二星肯定，在「設施」與「工作同仁」兩大項目表現卓越，是自2022年首度摘星以來，第二度獲獎，不僅提升關渡在國際上的能見度，也彰顯市府推動生態保育的重要成果。

    北市動保處補充，今年的藝術季活動以「看見關渡，自然作為一個解方」為主題，邀請美國、立陶宛、南韓等多國藝術家駐園創作，並首次邀請荷蘭行為藝術家帶來動態演出。賞鳥博覽會則以「寶島鳥過客」為主題，規劃大型候鳥攝影展與VR互動體驗，展現台灣為候鳥遷徙的重要驛站。

    台北市動物保護處今（11）日舉辦「2025關渡鳥藝術」活動開幕記者會，今年「關渡國際自然藝術季」自9月14至12月31日，緊接著「台北國際賞鳥博覽會」於10月18、19日舉行。（北市動保處提供）

    台北市動物保護處今（11）日舉辦「2025關渡鳥藝術」活動開幕記者會，今年「關渡國際自然藝術季」自9月14至12月31日，緊接著「台北國際賞鳥博覽會」於10月18、19日舉行。（北市動保處提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播