彰化走讀藝術季裝置燈造型 像極水母、夜市魷魚圈

彰化走讀藝術季裝置藝術作品《彰揚舞動》掀話題，天馬行空想像成水母、夜市超大魷魚圈、夜店都有，但也有人直言這是真正的藝術大作，不能拿來抓蚊子。（圖由彰化縣文化局提供）

2025/09/11 15:53

〔記者張聰秋／彰化報導〕今年彰化走讀藝術季將於9月27日到10月26日登場，大亮點是在彰化市展出8件、鹿港鎮6件大型裝置藝術，彰化市的8件代表不同的8個彰化產業，這當中，代表精密機械的裝置作品《彰揚舞動》，擺設在彰化文學步道太極亭，由於外型宛如1隻巨型水母，夜晚閃爍自體發光彩色燈源時，掀起話題。有人直呼，「這不是水母，是外星人降落吧！」、「夜店新裝潢？」還有人笑說，「我還以為是夜市裡的超大魷魚圈！」

不過，也有許多人說，白天自體發光的燈光系統沒亮時，這真的就是藝術燈啦，千萬不要幻想它會抓蚊子喔！民眾發揮想像力，讓這件本來象徵「精密機械」產業的藝術作品，多了天馬行空的聯想。

彰化縣文化局表示，此一《彰揚舞動》作品，來自專長在建築、產品設計與藝術領域的藝術家博士巫銘紘創作，巫銘紘的作品曾在米蘭、荷蘭、新加坡等國際競賽獲選發表，這次，他透過真空成型的泡殼結構與光影變化，營造動態與歷史文化交融的視覺饗宴，象徵彰化引以為傲的精密機械產業。

