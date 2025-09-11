為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    羅東林業文化園區生態池水芙蓉大爆發 宛如鋪上超大綠地毯

    羅東林業文化園區生態池的水芙蓉大爆發，放眼望去宛如鋪上超大綠地毯。（圖由林保署宜蘭分署提供）

    羅東林業文化園區生態池的水芙蓉大爆發，放眼望去宛如鋪上超大綠地毯。（圖由林保署宜蘭分署提供）

    2025/09/11 15:55

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣羅東林業文化園區生態池遭外來的景觀水生植物大萍（俗稱水芙蓉）入侵，最近又因高溫影響大爆發，快速成長後布滿70％水域，林業及自然保育署宜蘭分署今天（11日）表示，為避免水質優養化破壞生態，近日內將派員清除。

    羅東林業文化園區生態池位在貯木池南側，水域面積約2公頃，今年暑假被發現水芙蓉蹤影，隨著天氣炎熱迅速蔓延，現在放眼望去，水域綠油油一片，宛如鋪上超大的綠地毯。

    林保署宜蘭分署表示，羅東林業文化園區生態池長出水芙蓉後，工作人員用網子阻隔生態池與貯木池之間相通的水道，避免流入貯木池，再安排志工協助打撈，但因生長速度快，水面不久又被填滿，預計本月下旬啟動大型清除作業，將水芙蓉全數撈上岸。

    水芙蓉並非羅東林業文化園區原生植物，生態池裡的植株族群從何而來？林保署宜蘭分署不排除鳥類或風勢扮演媒介角色，加上園區環境適合生長，導致大量繁殖。

    水芙蓉是原產自南美洲的強勢水生植物，若過度繁殖覆蓋整個水域，會造成水質優養化，影響水中生物生存，進而危及本土生態。

    羅東林業文化園區生態池有70％水域被水芙蓉盤據。（圖由林保署宜蘭分署提供）

    羅東林業文化園區生態池有70％水域被水芙蓉盤據。（圖由林保署宜蘭分署提供）

    水芙蓉是強勢的外來種景觀水生植物。（圖由林保署宜蘭分署提供）

    水芙蓉是強勢的外來種景觀水生植物。（圖由林保署宜蘭分署提供）

