    首頁　>　生活

    夢碎！迪士尼探險號首航延期至2026年3月 3個月航班取消

    迪士尼郵輪「迪士尼探險號（Disney Adventure）」原定2025年12月15日首航，官方宣布延期至2026年3月10日。（資料照，迪士尼郵輪提供）

    迪士尼郵輪「迪士尼探險號（Disney Adventure）」原定2025年12月15日首航，官方宣布延期至2026年3月10日。（資料照，迪士尼郵輪提供）

    2025/09/11 16:46

    首次上稿 15:47
    更新時間 16:46

    〔記者蔡昀容／台北報導〕迪士尼郵輪首度以亞洲為母港打造全新「迪士尼探險號（Disney Adventure）」，由於造船期程延誤，原訂於2025年12月18日至2026年3月12日出發航程取消退款，首航從今年12月15日延期至明年3月10日，明年3月16日後出發航次不受影響。

    迪士尼郵輪發通知信給旅客，原訂參加2025年12月15日首航的旅客，訂位將自動轉移至2026年3月10日新首航日，並享有5折優惠，今年10月8日之前將收到確認資訊；無法參加新首航者，請於9月21日前通知船公司，除全額退款，另保留5折優惠供未來使用。

    通知信並指出，其他（2026年3月12日前）航班旅客，訂單將自動取消並全額退款，並另提供5折票價折扣，折扣可用於2025年10月8日至2026年3月31日期間完成預訂、2027年3月31日以前出發的郵輪航程。

    迪士尼探險號進出港皆為新加坡，因此台灣旅客得搭飛機至新加坡，再登船探險號進行郵輪遊程，不少人已訂好機票、飯店，匯差、手續費也是損失，網路社群一片哀鴻遍野。

    旅遊線上平台Klook、KKday、雄獅旅遊售有迪士尼探險號船票，可樂旅遊則售有團體行程。Klook表示，Klook及迪士尼郵輪將公佈更多兌換詳情及條款細則，旅客如有任何疑問，可隨時與Klook客服聯繫，將盡力提供協助。

    KKday補充說明，50%折扣優惠僅限原訂單中被取消的旅客名單使用，會與旅客姓名、生日、國籍綁定，故新訂單與原訂單內的旅客資料需相符合。選擇全額退款的旅客，KKday將於14個工作日內通知刷卡銀行進行退款作業，實際退款時間將依各銀行處理流程為準，KKday也會全力加速處理。

    雄獅旅遊表示，「迪士尼探險號」共取消25趟航程，退費依船公司規範辦理。雄獅也推出專屬補償方案，受航程取消影響的旅客，可選擇更改訂購即日起至2026年3月31日前出發的雄獅日韓團體行程、基隆出發MSC榮耀號或歌詩達莎倫娜號等行程，皆可再享每人2000元優惠。

