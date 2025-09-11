「臺灣變番邦，日本無頭鬃」新書發表 重返乙未抗日台南歷史現場

《臺灣變番邦，日本無頭鬃—1895乙未抗日臺南戰場巡禮》帶領讀者以全新視角重返乙未抗日的歷史現場。（圖由南市文化局提供）

2025/09/11 15:33

〔記者洪瑞琴／台南報導〕今年適逢「1895乙未抗日」130週年，南市府文化局與麗文文化事業合作出版新書《臺灣變番邦，日本無頭鬃—1895乙未抗日臺南戰場巡禮》，並於今（11）日在麗文校園書局成大店舉行發表會，作者鄭道聰老師分享研究成果，帶領讀者重返乙未抗日的歷史現場。

新書歷經兩年田野調查與文獻整理，完整記錄1895年10月10日至21日期間，日軍進入台南的軍事行動與地方抵抗歷程。鄭道聰指出，日軍南進在急水溪及曾文溪流域遭遇鄉民頑強抵抗，短短10天內至少發生40餘場大小戰役，包括遭遇戰、突擊戰、對抗戰與清剿戰，留下許多英勇事蹟。

鄭道聰亦清查出22間鄉民興建的殉難者祠廟，重建戰役場域脈絡，追念先民保鄉衛土的壯烈精神。書名「臺灣變番邦，日本無頭鬃」則取自當時台南流傳歌謠，反映人民在政權更迭與文化衝擊下的複雜情緒。當時日本以剪髮象徵文明，台灣人視辮髮為儒家禮制一部分，被迫割辮的痛苦成為本書情感核心，呈現無奈與悲憤心境。

文化局專委方敏華表示，南市長期推動文化保存與歷史教育，透過出版、展覽與走讀，讓歷史走入日常生活。此次新書發表不僅是對乙未抗日的追思，也是文化扎根的重要實踐。邀請民眾透過閱讀與走訪，回望130年前先民的勇氣，思索如何延續守護土地的精神。

此外，台南市文化協會將於10月4日、5日及18日舉辦乙未戰役導覽活動，走訪歷史遺跡、重走日軍南下路線，並拜訪抗日殉難祠廟，向英烈致敬。更多資訊與報名方式洽南市文化協會。

鄭道聰發表新書《臺灣變番邦，日本無頭鬃—1895乙未抗日臺南戰場巡禮》。（南市文化局提供）

《臺灣變番邦，日本無頭鬃—1895乙未抗日臺南戰場巡禮》新書發表會，今日在麗文校園書局成大店登場。（圖由南市文化局提供）

