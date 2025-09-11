雲林青年創業空間活化加強成展場 集結300多名學童作品「謝師恩」

鎮南國小將300多幅學生繪畫老師的畫像在撫錢青年創業基地展出。（記者李文德攝）

2025/09/11 15:30

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣府勞青處委外經營的「撫錢青年創業基地」已進入第4年，為擴大空間效益，今年度與小光點畫廊合作推動青年文創藝術，推出5檔年度畫展。第3檔展覽由鎮南國小美術老師策展，將300多位學生繪畫「敬愛師長」的作品展出，更有學生親自分享對於師長的愛，在教師節來臨前增添溫馨氛圍。

創業基地館長塗明哲表示，此地2022年啟用，由縣府委外經營，多年作為青創產業交流場地、青年創業輔導諮詢、創業知能課程等，多年來已協助約400名青年，為強化空間活用，今年與長期推廣身心障礙朋友藝術作品的小光點畫廊合作。

畫廊創辦人李佳鎂表示，今年規劃將在此空間規劃5個展覽檔期，主要考量是因為有些剛起步的藝術家、插畫家可能尚未有策展經歷，希望以此為展覽空間，線上招募有意願的青年來策展，恰好在鎮南國小任教的畫家沈賞音利用此次機會，讓小朋友畫作得以展覽。

鎮南國小見習校長李沛青表示，此次展覽主題為「敬愛師長」，邀請3至6年級學童將老師的身影繪畫出來，300多件作品即日起至10月7日展出，除了給老師最真摯的教師節禮物外，更是讓小朋友表達對師長的敬重。

五年級學生羅聯新表示，在小三、小四期間，因為英文月考成績不理想而喪志，但身旁的林老師常常在身邊加油打氣，才讓他重新振作，希望繪畫能化為感恩的心表達感謝。

