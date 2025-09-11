國光客運撤出西螺轉運站 統聯部分路線將入站

立委劉建國（左3）邀集交通部公路局主任秘書林義勝（右3）等人會商，讓西螺轉運站營運出現轉機。（記者鄭旭凱攝）

2025/09/11 15:40

〔記者鄭旭凱／雲林報導〕由於國光客運將全面停駛，連帶也將撤出西螺轉運站，引起西螺、二崙、崙背等地民眾反映，立委劉建國今天邀請交通部官員商討後出現轉機，未來統聯客運從四湖北上以及部分南下的車次將再次進入西螺轉運站。

國光客運西螺轉運站多年來是帶動西螺市區繁榮的重要指標，但由於國光客運南下前往台南、高雄及屏東等國道路線將全面停止營運，以致西螺轉運站面臨撤站命運，而包括西螺、二崙及崙背等地民眾，以往可在西螺市中心搭車，如今卻要移至交流道旁候車，引起地方反彈。

劉建國今天邀請交通部公路局主任秘書林義勝、西螺鎮長廖秋萍、統聯客運總經理許凱翔、國光客運副總經理李夢盈等單位商討後決定，統聯客運承諾調整車次，原本設在西螺交流道附近車站，未來會有從四湖發車北上車次調整路線進入西螺轉運站，南下車次，也會有部分班次會改經西螺轉運站。

公路局則承諾，在1個月內提出具體方案，並研擬獎勵措施，吸引更多客運業者進駐西螺轉運站；西螺鎮公所則全力推動轉運站活化，積極招商以提升轉運站功能與使用效益。

