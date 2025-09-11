涉無照不當飼養 檢警破獲竹東非法繁殖場 查扣35隻品種貓

新竹縣動保所表示，被查扣的35隻大小貓咪，每隻市場行價從5萬到10萬元不等。（取自竹縣府官網）

2025/09/11 15:34

〔記者黃美珠／新竹報導〕檢警會同動物保護防疫所昨天在新竹縣竹東地區，共同查獲中國籍鄭姓女子涉嫌非法繁殖且買賣布偶貓、緬因貓、英國長毛貓等品種貓咪，當場查扣每隻單價5萬到10萬不等35隻大小貓咪。新竹縣動保所表示，鄭女涉嫌動物保護法中未經許可繁殖和買賣特定寵物、以及飼養不當導致動物生病受傷等，將依法裁處新台幣10萬到300萬元不等罰鍰，並全數沒入扣留的35隻繁殖和買賣用貓隻。

新竹縣動保所指出，本案起因於雲林縣刑大偵3隊在8月26日偵辦毒品案時，意外發現竹東某處民宅飼養大量品種貓隻、且有死亡狀況，疑涉非法繁殖和不當飼養，竹東警分局獲悉通報新竹縣動保所，並報請新竹地檢署指揮偵辦。

檢警昨天持搜索票發動跨縣市聯合搜索，經車牌、晶片及飼主資料比對後，確認鄭女之前就曾因違反動保法被廢止許可證，其通訊紀錄中還留有寵物買賣證據。

新竹縣動保所所長何志豐說，從事犬貓繁殖、買賣或寄養業務，必須依規申請特定寵物業許可證，並於稽查時主動配合主管機關，以確保飼養環境符合規範、維護動物福利，若查獲如同鄭女般不法行徑，將面臨從重裁處。至於鄭女是否另外涉嫌其他違反動保法的情事，將會同檢警進一步釐清確認後依法究辦。被查扣的35隻大小貓咪，目前交由「新竹縣流浪動物珍愛協會」、「新竹市浪愛傳遞協會」協助照護。

現場查扣35隻品種貓咪。（取自竹縣府官網）

