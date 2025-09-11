赴日買iPhone 17便宜超多？旅遊達人列「5點」看完再下手

新一代iPhone 17日本售價較低，吸引不少台灣民眾考慮赴日購機。不過旅遊達人提醒5大注意事項，提醒消費者注意。（法新社）

2025/09/11 16:37

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕新一代iPhone 17系列登場，日本售價較低，吸引不少台灣民眾考慮赴日購機。不過看似划算，背後其實藏有不少風險。對此，有旅遊達人發文提醒5大注意事項，提醒消費者別讓省錢變成花冤枉錢。

蘋果（Apple）最新推出的iPhone 17系列正式公布價格，有網友發現，iPhone 17 Pro Max 256GB機型在日本售價折合新台幣約40713元，相較台灣售價44900元便宜4000多元，吸引不少人萌生「赴日旅遊順便買機」的想法。

對此，旅遊達人「風塵萬里 旅人手札」昨天在粉專發文提醒，5點事項需特別留意。首先，他指出，為配合當地法律規定，在日本境內拍照時無法關閉快門聲，即使將手機設為靜音模式也無效。雖然回到台灣後沒影響，但對習慣靜音拍照的使用者仍可能造成困擾。

此外，他也提醒，蘋果直營店目前無法免稅，主要是過去遭部分外籍遊客濫用所致。雖然大型電器賣場仍有機會能退稅，但SIM Free（無SIM卡限制手機）的iPhone版本往往難以即時入手。考量多數遊客在日本旅程時間短暫，實際等到現貨上市時，台灣的首發用戶可能早已使用好幾個月。

最後他強調，日版iPhone多為全eSIM設計，回台後若原本使用實體SIM卡，轉換eSIM將會產生手續費用。此外，地區保固限制也是一大考量，台灣授權維修中心多半不受理日版機種。他提醒民眾，「不要傻白甜以為買了機票來日本就能買到」，目前供貨狀況仍不穩，預期缺貨潮可能延續到年底。

