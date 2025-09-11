為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    加碼照顧弱勢族群！ 衛福部明年加發生活補助金、擴大獨老關懷

    行政院訂定「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，核定衛福部編列360億元，推動三大弱勢照顧措施。（記者邱芷柔攝）

    行政院訂定「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，核定衛福部編列360億元，推動三大弱勢照顧措施。（記者邱芷柔攝）

    2025/09/11 15:24

    〔記者邱芷柔／台北報導〕行政院訂定「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，核定衛福部編列360億元，推動三大弱勢照顧措施，包括挹注200億元補充健保基金，提升醫療民生韌性；針對七類經濟弱勢族群加發13個月生活補助金，預計109萬人受惠；同時擴大推動獨居老人關懷送暖政策。

    在經濟弱勢補助方面，政府將自2026年1月起至2027年1月止，按月加發生活補助金。包括「政府列冊之低收入戶」每人每月發給1000元，每人總計可額外領取1萬3000元；「政府列冊之中低收入戶」每人每月發給750元，每人總計可額外領取9750元；「其他領有身心障礙者生活補助、中低收入老人生活津貼、弱勢兒童及少年生活扶助、弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助、特殊境遇家庭符合領取子女生活津貼或子女教育補助者」等5類對象，每人每月發給500元，每人總計可額外領取6500元。如具有2類資格者從優擇一領取。

    衛福部社會救助及社工司副司長楊雅嵐補充，以低收入戶老人為例，目前每月領有8329元津貼，加發後可達9329元。這項加發措施將由政府主動匯款，不需另行申請，符合資格的民眾只要查看存摺，即可看到標註「行政院發」的款項。

    至於獨居老人方面，衛福部社會及家庭署代理署長周道君指出，因應超高齡社會及家庭結構改變，獨居老人快速增加，2026年至2027年共編列62.7億元，將擴大推動獨居老人關懷送暖政策，讓「事實上獨居」的長輩都能被掌握與關懷。

    周道君說明，根據主計總處推估，全台約有70萬名獨居長者，目前列冊關懷僅約6.5萬人，其中約1.5萬人已安裝24小時緊急救援設備。未來服務將採分級方式，若健康狀況與社會聯繫良好，僅需定期聯繫確認，但若社會支持薄弱、健康惡化或經濟困難，則會加強提供送餐、到府或電話探訪，以及安裝24小時緊急救援通報設備等措施，目標就是讓所有獨居長輩都能得到照顧，不再僅限於弱勢群體。

