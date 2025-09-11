為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    屏東核安演習陸海空輻射偵測 核安會主委曝核三自我安檢進度

    核能安全委員會主任委員陳明真表示，台電核三廠自我安全檢查，目前報告還沒送至核安會。（記者黃宜靜攝）

    核能安全委員會主任委員陳明真表示，台電核三廠自我安全檢查，目前報告還沒送至核安會。（記者黃宜靜攝）

    2025/09/11 15:22

    〔記者黃宜靜／屏東報導〕台電核三廠核安第31號演習自9日起進行至11日，今日是演習最後一天，模擬核三廠發生事故，國軍、海巡署、空勤總隊等單位組成同步執行陸海空輻射偵測，並採取各項民眾防護措施。另，核能安全委員會主任委員陳明真也現身，在媒體聯訪時被問起台電核三自我安全檢查進度，並回應，目前報告還沒送至核安會。

    演練第1、2天分別為核三廠廠內演練、廠外民眾防護演練，今日則是進行環境輻射偵測作業，輻射監測中心推演模擬核三廠發生事故，實施廠外複合式災害功能性演練，由國軍、海巡署、空勤總隊等單位組成同步執行陸海空輻射偵測，讓核子事故中央災害應變中心及各級應變組織即時得知最新環境輻射偵測資訊，並採取各項民眾防護措施。

    核安會指出，車城消防分隊是核三廠事故發生時，中央災害應變中心前進協調所的開設設置地點，也是輻射監測中心後備場所設置地；核三廠事故發生時，輻射監測中心先會就近在核三廠內開設，如事故惡化，則會轉進至後備場所，持續進行輻射監測。

    其中「海上輻射偵測及取樣」演練，由海巡署艦艇執行海上輻射偵測及海水取樣；空域部分則由內政部空勤總隊及國軍，以s型飛行方式執行空中輻射偵測外，輻射監測中心也會使用無人機搭載輻射偵測儀器來進行偵測，以上偵測數據都會上載至「核子事故應變階段輻射數據圖像化整合系統」，並採取各項民眾防護措施。

    演習結束後，陳明真接受媒體聯訪時，被問起台電核三自我安全檢查報告是否送至核安會；對此，他回應，台電需先進行自我安全檢查後，再對核安會提出再運轉申請書，目前報告還沒送至核安會，台電目前仍在檢查評估中。

    至於自主檢查送進核安會，是否代表重啟？陳明真表示，總統賴清德指重啟核電有3大原則，包括：核能安全、核廢料可以處理及社會有共識，在3大原則下，台電進行各方面安全、效率等評估，再決定是否要申請、送件後，核安會會再進行審查評估。

    今日為核安演習最後一天，其中進行「海上輻射偵測及取樣」演練，由海巡署艦艇執行海上輻射偵測及海水取樣。（記者黃宜靜攝）

    今日為核安演習最後一天，其中進行「海上輻射偵測及取樣」演練，由海巡署艦艇執行海上輻射偵測及海水取樣。（記者黃宜靜攝）

    直升機及無人機執行空中環境輻射偵測。（記者黃宜靜攝）

    直升機及無人機執行空中環境輻射偵測。（記者黃宜靜攝）

    今日核安演習重點為陸海空域環境輻射監測作業；圖為無人車搭載機動式輻射偵測儀執行輻射偵測。（記者黃宜靜攝）

    今日核安演習重點為陸海空域環境輻射監測作業；圖為無人車搭載機動式輻射偵測儀執行輻射偵測。（記者黃宜靜攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播