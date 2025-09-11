高雄再爆大寮農地非法回填廢棄物 陳其邁：嚴懲嚴辦

高雄農地再爆非法回填廢棄物。（民眾提供）

2025/09/11 15:21

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄農地陸續傳出違法挖、填事件，繼大樹光電案、美濃「大峽谷」等案，又有市議員接獲民眾陳情，指大寮區也有農地疑遭人非法回填廢棄物，痛批高雄農地竟成黑金後花園，對此，市長陳其邁強調，高市府已與橋頭地檢署成立聯合稽查小組，若查獲不法一定嚴懲嚴辦。

市議員李雅靜公布「農地殺手再出現」，表示接到最新陳情，在大寮區的優良農地竟被非法回填廢棄物，現場怵目驚心，本應是綠油油的良田，卻被傾倒大量廢棄物，造成原地寸草不生、良田變廢田，有關單位應該正視。

請繼續往下閱讀...

陳其邁今天接受媒體聯訪時表示，一再強調「農地農用」，這是最重要的原則，如果在農地有違法超挖，或是濫倒包括廢棄物、營建土石方等，於法不容，高雄市一定會嚴查嚴辦。

他指出，如果限期沒有改善，高雄市也會採取強制做法，已跟橋檢成立聯合稽查小組，若在農地違反相關法規使用，一律移送檢調偵辦，希望能杜絕農地違法使用開挖的狀況。

高市環保局獲報採集送驗。（環保局提供）

高雄市議員接獲民眾陳情，指大寮區也有農地疑遭人非法回填廢棄物，市長陳其邁強調會嚴懲嚴辦。（記者黃良傑攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法