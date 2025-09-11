為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    台北飛關島定期航班4月復航 載客率逾7成

    台北－關島航線4月恢復定期航班，兩地來往人次增加。（記者吳亮儀攝）

    台北－關島航線4月恢復定期航班，兩地來往人次增加。（記者吳亮儀攝）

    2025/09/11 15:14

    〔記者蔡昀容／台北報導〕台北飛關島4月恢復定期航班，兩地互訪人流增加。關島觀光局統計，4月恢復定期航班，4至6月的載客率，約在73％至83％。其中6月台灣前往關島人次，是去年同期5.47倍。

    台灣直飛關島航程3.5小時，並有免簽證入境、免稅購物、免換駕照等便利措施。台灣前往關島，今年上半年累計4150人次，其中6月690人次，比去年同期126人次大幅增加。

    美國關島觀光局全球行銷總監娜汀．里昂．葛雷羅（Nadine Leon Guerrero）表示，定期航班恢復以來，4、5月載客率約73％至75％，6月約83％，下半年目標至少要到75％。接下來將與台灣航空公司及旅行社合作包機，同時也持續與其他業者聯繫合作。

    娜汀觀察，前往關島的台灣旅客「Not Shy（不害羞怯場）」，相當活潑，而且有禮貌；和其他國家旅客相比，對於在地文化特別感興趣，也透過與當地互動對話練習英文。

    關島觀光局在台辦事處處長嚴樹芬表示，配合台灣農曆新年出國旺季，世邦及彩繪旅行社與星宇航空合作，2026年2月14日及18日合作推出包機；雄獅旅遊亦規劃2月14日及19日開航。

    至於關島旅遊活動，嚴樹芬推薦，每週日的關島杜夢夜市，匯集在地美食、手工藝、音樂舞蹈演出；12月6、7日的關島國際舞蹈節，邀請亞太各地舞者展現文化舞蹈及當代舞蹈；明年4月11、12日可可路跑，沿途可欣賞關島景致及感受熱情氛圍。

    美國關島觀光局觀察，台北關島航線，4至6月每月載客率7成以上。（記者蔡昀容攝）

    美國關島觀光局觀察，台北關島航線，4至6月每月載客率7成以上。（記者蔡昀容攝）

