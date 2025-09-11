嘉市中秋「光織影舞」8大裝置亮點 搶先亮相

2025光織影舞「光月疊影」展區裝置亮點今天搶先亮相。（圖為模擬照，嘉市府提供）

2025/09/11 15:10

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市城市IP「2025光織影舞」光影藝術展將在中秋節前後10月4日至19日奇幻登場，今年以迪士尼經典童話「愛麗絲夢遊仙境」作為活動主題，8大展區光影夢境裝置今天搶先亮相，其中9公尺高的愛麗絲造型氣偶，及在北香湖面打造4.5公尺高多層次轉動的月亮，相當引人入勝。

市府觀光新聞處今天公布8大光影藝術展區裝置亮點，包括「花園幻境」、「舞動潮光」、「瘋狂茶會」、「光月疊影」、「愛麗絲玫影」、「林間笑影」、「追光的起點」及「夢醒時分」。

在「愛麗絲玫影」展區，現場將打造9公尺高的愛麗絲主題立體裝置，後方延伸近60朵直徑60公分的紅玫瑰妝點樹林，如夢中繁花盛開，引領觀眾放下現實束縛，啟程進入屬於每個人的夢境之門。

同時在「光月疊影」展區，打造4.5公尺高多層次轉動的月亮，透過五環結構層層交疊，融入北香湖湖面，營造出月亮倒映水中的意象，呈現外觀如滿月般溫潤，發光鏤空的結構展現出夢境的空靈感，形成一幅轉動月亮最耀眼的視覺饗宴。

觀光新聞處長張婉芬說，光織影舞將於10月4日至19日在北香湖公園登場，每日展出時間為晚間6點至10點，除了設置8大光影藝術展區，逢假日還有多場精彩表演，每日下午4點起「奇幻市集」匯聚各式特色餐飲、藝術手作及花藝植栽等，歡迎大家呼朋引伴來嘉市，共享這場充滿夢想與童趣的光影旅程，度過不一樣的中秋佳節。

2025光織影舞「愛麗絲玫影」展區裝置亮點今天搶先亮相。（圖為模擬照，嘉市府提供）

2025光織影舞「花園幻境」展區裝置亮點今天搶先亮相。（圖為模擬照，嘉市府提供）

