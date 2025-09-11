為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    廚餘殘渣棄置大甲臭氣沖天 中央地方檢警環仔細溯源比對查獲

    台中市大甲區農地遭違法堆置廢棄物並散發惡臭，中央地方聯手仔細追查溯源，查獲10人與1公司非法處理與棄置，最高可罰1500萬元，還有相應刑責。（環管署提供）

    台中市大甲區農地遭違法堆置廢棄物並散發惡臭，中央地方聯手仔細追查溯源，查獲10人與1公司非法處理與棄置，最高可罰1500萬元，還有相應刑責。（環管署提供）

    2025/09/11 15:11

    〔記者吳柏軒／台北報導〕台中市環保局2月接獲民眾陳情，檢舉台中大甲區某農地遭違法堆置廢棄物並散發惡臭，到場勘查發現遭惡意傾倒廚餘、廢蛋殼蛋液等殘渣，經台中地檢署指揮聯手中央及地方組專案小組，追蹤、比對與溯源，查獲位在彰化縣的違法業者與農地所有權人，共計10人與1公司，上月21日將眾人起訴、依法追責。

    環境部環境管理署表示，台中環保局接獲陳情後到場勘查，發現現場遭傾倒、堆置未發酵完全的廚餘殘渣混合物、廢蛋殼及廢蛋液等，污染環境並散發惡臭，報檢察官調查後，台中地檢署檢察官侯詠琪指揮保七總隊第三大隊中區中隊，聯手環管署中區環境管理中心、台中環保局等成立專案小組深入追查。

    經專案小組比對及溯源，成功查出廚餘殘渣是來自彰化縣某領有廚餘及植物性廢渣再利用許可之再利用機構，該機構將未完成發酵的廚餘殘渣、蟲體蟲糞等殘渣混合物，委由某僅領有清除水肥或糞尿許可的清運企業社，載運至台中大甲區農地傾倒，該農地同時也被傾倒某食品加工廠的廢蛋殼與廢蛋液。該農地鐘姓使用人無相關許可及設備，卻收費任人傾倒、堆置廢棄物並隨意混合堆肥，造成惡臭及污染環境。

    全案經台中地檢署8月21日偵結，將土地使用人、廢棄物再利用機構業者及清除業者等10人及1家公司，依違反廢棄物清理法刑責規定起訴。

    環管署呼籲，事業應依法妥善處理或再利用廢棄物，切莫心存僥倖，賺取非法利潤，如違法污染環境，最高可處5年以下有期徒刑得併科1500萬元以下罰金，並負環境清理與改善責任。民眾若發現重大環保污染情事，可撥打免付費報案專線0800-066666，共同守護環境。

    台中地檢署聯手保七、環管署及台中環保局等組專案小組，追查台中大甲區農地的非法亂倒廚餘案，查獲位在彰化縣的違法業者與農地所有權人等，共計10人與1公司，依法起訴追責。（環管署提供）

    台中地檢署聯手保七、環管署及台中環保局等組專案小組，追查台中大甲區農地的非法亂倒廚餘案，查獲位在彰化縣的違法業者與農地所有權人等，共計10人與1公司，依法起訴追責。（環管署提供）

    台中市大甲區農地遭違法堆置廢棄物並散發惡臭，檢警環聯手破獲，現場為彰化縣再利用機構所收受廚餘並未妥善處理。（環管署提供）

    台中市大甲區農地遭違法堆置廢棄物並散發惡臭，檢警環聯手破獲，現場為彰化縣再利用機構所收受廚餘並未妥善處理。（環管署提供）

    台中市大甲區農地遭違法堆置廢棄物，現場發現未完成發酵的廚餘殘渣、蟲體蟲糞等混合物，業者心存僥倖未依法處理，遭檢警環查獲。（環管署提供）

    台中市大甲區農地遭違法堆置廢棄物，現場發現未完成發酵的廚餘殘渣、蟲體蟲糞等混合物，業者心存僥倖未依法處理，遭檢警環查獲。（環管署提供）

    圖
    圖
    熱門推播