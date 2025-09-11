為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台南海岸第一道防線 七股潟湖沙洲11.9億復育獲中央全額補助

    丹娜絲颱風暴潮由七股潟湖北潮口湧入。（圖由台南市府提供）

    丹娜絲颱風暴潮由七股潟湖北潮口湧入。（圖由台南市府提供）

    2025/09/11 14:58

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南海岸第一道防線升級！行政院昨日召開「七股潟湖沙洲防護及復育措施分工會議」，全額核定補助南市海岸沙洲復育經費11.9億元，以提升沿海防洪韌性。

    今年7月初，丹娜絲颱風侵襲七股地區，暴風半徑自6日晚間10時起觸及七股，最大平均風力達13級、陣風16級，七股浮標曾觀測浪高5.7公尺。暴潮經大寮排水倒灌西寮社區，造成短暫淹水。7月15日行政院長卓榮泰南下視察災情時，台南市長黃偉哲當場爭取海岸沙洲復育經費，並提出短中長期整治計畫。

    南市水利局指出，短期復育計畫包括減浪柵、堆砂籬、沙腸袋及抽沙養灘等「NBS工法」，經費約1億元；中長期則涵蓋水工模型試驗、離岸潛堤與離岸堤整治計畫，經費10.9億元，總需求11.9億元。提報行政院後，會議由李孟諺顧問主持，中央與地方相關單位出席，最終同意全額補助，並由經濟部水利署、內政部國家公園署及南市政府共同推動。

    黃偉哲表示，七股潟湖及沙洲是台南沿海的第一道防線，感謝行政院支持與協調各單位共同合作，未來沙洲復育完成後，將有效強化沿海防洪能力，保障民眾生命與財產安全。

    南市水利局長邱忠川向院長報告沙洲復育計畫及經費需求。（圖由南市府提供）

    南市水利局長邱忠川向院長報告沙洲復育計畫及經費需求。（圖由南市府提供）

    7月15日行政院院長卓榮泰南下視察台南沿海災情。（圖由台南市府提供）

    7月15日行政院院長卓榮泰南下視察台南沿海災情。（圖由台南市府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播