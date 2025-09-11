台南海岸第一道防線 七股潟湖沙洲11.9億復育獲中央全額補助

丹娜絲颱風暴潮由七股潟湖北潮口湧入。（圖由台南市府提供）

2025/09/11 14:58

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南海岸第一道防線升級！行政院昨日召開「七股潟湖沙洲防護及復育措施分工會議」，全額核定補助南市海岸沙洲復育經費11.9億元，以提升沿海防洪韌性。

今年7月初，丹娜絲颱風侵襲七股地區，暴風半徑自6日晚間10時起觸及七股，最大平均風力達13級、陣風16級，七股浮標曾觀測浪高5.7公尺。暴潮經大寮排水倒灌西寮社區，造成短暫淹水。7月15日行政院長卓榮泰南下視察災情時，台南市長黃偉哲當場爭取海岸沙洲復育經費，並提出短中長期整治計畫。

南市水利局指出，短期復育計畫包括減浪柵、堆砂籬、沙腸袋及抽沙養灘等「NBS工法」，經費約1億元；中長期則涵蓋水工模型試驗、離岸潛堤與離岸堤整治計畫，經費10.9億元，總需求11.9億元。提報行政院後，會議由李孟諺顧問主持，中央與地方相關單位出席，最終同意全額補助，並由經濟部水利署、內政部國家公園署及南市政府共同推動。

黃偉哲表示，七股潟湖及沙洲是台南沿海的第一道防線，感謝行政院支持與協調各單位共同合作，未來沙洲復育完成後，將有效強化沿海防洪能力，保障民眾生命與財產安全。

南市水利局長邱忠川向院長報告沙洲復育計畫及經費需求。（圖由南市府提供）

7月15日行政院院長卓榮泰南下視察台南沿海災情。（圖由台南市府提供）

