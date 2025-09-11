荒廢近3年！ 新竹棒球場挖爛再花1.33億元改善 估明年下半年啟用

新竹市立棒球場因被挖爛荒廢近3年，宛如土方場，市府今稱將再花上億元進行改善工程，估明年下半年啟用。（資料照，記者洪美秀攝）

2025/09/11 15:05

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市立棒球場在涉貪停職市長高虹安2022年底上任後，被開挖多次荒廢近3年，高虹安市府更因原統包商巨佳營造聲請保全證據，讓改善工程停擺超過2年，今年4月才進行球場過載覆土移除工程，棒球場已宛如土方場，而1.33餘億元的球場改善工程標案年初上網招標後歷經3次流標，期間還爆出棒球場地下停車場停管設備被拆除挪移到竹市西大路停七停車場使用，市府今天發布新聞稿稱棒球場改善工程8月26日第4次開標，由泰欣營造獲最有利標決標，預計投入266個工作天，期明年下半年啟用。

新竹市立棒球場改善工程今年初完成規劃設計及上網公告，但前幾次均因投標廠商不足流標，經重新檢討招標內容，有1家廠商投標得標，球場改善工程包括草皮重建、排水系統優化及鋼構安全補強，盼明年上半年完工驗收，下半年重啟賽事。

新竹市立棒球場在前市長林智堅任內啟動重建工程，由中央前瞻建設經費補助及市府款，投入近12億進行重建工程，2022年7月22日試營運開幕2天後，因有球員受傷加上球場排水不佳及草皮土層等問題停用，隨著高虹安2022年底當選市長後，除多次開挖棒球場，還請來美國草皮專家挖土層送驗，最後稱停車場無梁版工法有結構安全疑慮，更因統包商巨佳營造向法院聲請保全證據，聲請第三方鑑定，市府與巨佳營造也解除部分合約，最後市府今年4月進行球場過載覆土移除工程，因棒球場被挖爛及進行覆土移除工程，整個棒球場宛如土方場。

