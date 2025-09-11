南投客家文化節 漫遊客庄小旅行9/20登場

南投客家文化節系列活動之一客庄小旅行，將帶領民眾走訪國姓古蹟糯米橋。（資料照）

2025/09/11 14:58

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣客家族群約8萬人，為推廣客家文化，2025南投客家文化節系列活動，將從9月20日登場，今年推出客庄小旅行、草地音樂會、大戲小炒3大主軸活動，邀請民眾在秋高氣爽的天氣，以悠閒慢活心境，來南投體驗獨特的客庄文化風情與魅力。

南投縣文化局客家發展所指出，今年客家文化節系列活動，由9月20日（星期六）舉行的「客庄小旅行-埔里國姓雙探線」揭幕，帶領民眾至百年客家老廟祈福，並安排生態及古蹟糯米橋導覽；9月28日（星期日）第2場客庄小旅行，則深入水里鄉、魚池鄉的客家聚落並探訪老茶廠，體驗客庄生活的多樣風貌。

緊接下來，10月5日下午於中興新村親情公園舉辦「草地音樂會」，除邀請金曲歌手魏如昀、羅文裕及J HALL等樂團演唱，並有「客藝傳揚～南投客家藝文匯演饗宴」、「千人大合唱」等演出，營造悠閒愜意的草地音樂饗宴。

壓軸登場的「大戲小炒」，10月18日於國姓鄉成功廣場舉行，邀請景勝戲劇團演出「狄龍收玉面虎」，並結合道地的客家菜餚辦桌，讓民眾邊欣賞傳統客家戲劇、邊品嚐最道地的客家風味菜，同時設有擂茶體驗、客語闖關及童玩DIY等活動，還開放民眾參觀戲劇後台，了解戲曲文化的幕後故事。

客家發展所表示，今年的客家文化節以「客在心投」為主題，象徵客家文化深植人心，盼透過系列活動串聯地方產業、文化資源與族群參與，讓民眾「慢慢」地親近、認識並喜愛客家文化。

南投客家文化節系列活動之一草地音樂會，10月5日下午於中興新村親情公園登場。（資料照）

南投客家文化節系列活動之一草地音樂會，將邀請金曲歌手羅文裕演出。（圖由南投縣政府提供）

