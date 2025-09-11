苗栗巨蛋游泳池暫停營運 學子新學期游泳課受影響

苗栗市巨蛋體育館室內游泳池，因委外合約到期，縣府公告暫停營運。（縣府提供）

2025/09/11 14:51

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市巨蛋體育館室內游泳池，啟用20多年來，是地方民眾及學校游泳課的去處，因委外合約到期，縣府公告暫停營運，讓學校、泳客關心與擔憂未來少一處泳池。對此，縣府表示，將盡早完成盤點檢修，繼續對外開放，惟整修項目及經費都還要再評估，期程還未定。

苗栗縣體育場日前公告指出，巨蛋體育館室內游泳池委外營運契約至今年9月9日到期終止，期間因屢接獲水中平台造成泳客受傷意外，為確保民眾安全及泳客權益，游泳池將依契約到期日止暫停營運，進行設備盤點檢修，泳客（會員）若有權益尚待施行事項，請與合約廠商協商。

苗栗市民代表李建宏也接獲地方教師、家長及泳客陳情；他指出，近來才一開學，很多學校為了趕在巨蛋體育館游泳池契約終止前，密集排課前往游泳，形成畸形教育的現象。他也憂心暫停營運後的會員權益問題、學校有游泳課的學生們未來將前往何處繼續游泳課。

他表示，苗栗市能夠妥適配合學校教課的游泳場域本來就不多，即將落成的全民運動館也因為興建當初財源不夠，並沒能將泳池設施一步到位，突顯因應國家體育教學政策，地方基礎建設卻不足的窘狀，盼泳池能早日重新恢復營運。

縣府教育處表示，苗栗市各國中小學校的上學期游泳課均已結束，這學期有規劃游泳課程的學校，目前仍可接洽大同游泳池或鄰近的銅鑼游泳池等替代場所來上課。有關廠商發出的游泳年票、票券部分，日前已請合約廠商與會員協商討論，民眾若仍有權益疑慮，可請消保官出面協助處理。

