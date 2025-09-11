為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    高雄大寮農地淪土石傾倒場 高市府查緝將處最高30萬罰鍰

    高市府相關局處人員，現勘農地堆置土石。（都發局提供）

    高市府相關局處人員，現勘農地堆置土石。（都發局提供）

    2025/09/11 14:38

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市大寮區農地近日傳出遭到不明大卡車夜間頻繁進出，疑似進行大規模「非法傾倒」建築廢棄物；對此，高市都發局強調取締農業區土地堆置土石，將裁罰土地所有權人、使用人或管理人6萬元以上、30萬元以下罰鍰，絕不寬貸。

    國民黨籍市議員李雅靜批評，大寮區農地現場映入眼簾的景象怵目驚心，原本應該是綠油油的農田，如今卻被傾倒大量廢棄物，寸草不生，良田瞬間變廢田。

    高市都發局指出，接獲檢舉大寮區農業區土地發現有任意堆置土石情形，立即相關機關現勘，該筆農地位於大寮區捷西路、中正路口附近，確認堆置土石行為屬農地非農業使用，且已違反都市計畫農業區分區管制規定，將依都市計畫法規定裁處。

    市府指出，農業區土地應作為農業生產或經主管機關核准許可的用途使用，不得任意傾倒堆置土石或進行非農業行為，經現勘發現，該處堆置大量土石，一旦遇上雨天，造成土壤及泥水外溢，易影響周邊農民權益。

    都發局強調，現場堆置土石確定違反農業區分區管制，將依據都市計畫法第79條相關規定，裁罰土地所有權人、使用人或管理人6萬元以上、30萬元以下罰鍰，並勒令恢復原狀；若屆期仍未改善，將依規定按次處分，加重處罰力度，以維護土地合理利用及公共利益。

    高市府也呼籲業者切勿心存僥倖，以身試法；同時提醒地主應妥善維護土地用途，如發現不肖業者偷倒土石，應立即通報相關單位，共同維護市容環境及農地永續發展。

    大寮農地違規堆置土石。（都發局提供）

    大寮農地違規堆置土石。（都發局提供）

