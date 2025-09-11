國1接國3安樂聯絡道被指為特定集團開路 基市府仍在評估

基隆樂利三街經常整排貨櫃車造成交通壅塞。（記者盧賢秀攝）

2025/09/11 15:07

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市麥金路、基金一路上午尖峰時段都大排長龍，市府規劃國1到國3間闢建安樂聯絡道，總經費82億元，昨晚在安樂區召開地方說明會，部分人士認為，部分路段恐影響生態、經過地質敏感區，是為特定集團開路，且出口在基金一路129巷口會讓基金一路塞車更加嚴重，市府表示目前仍在可行性評估階段，會廣徵民意調整路線。

市府工務處長簡翊哲指出，樂利二街、樂利三街大型社區沒有替代道路，上午尖峰時刻經常塞車，加上麥金路與安一路匯流基金一路，往國3的匝道回堵，麥金路與基金一路每天塞車，市議員去年提案要求規劃替代道路改善交通瓶頸。

市府委託顧問公司進行「國道1號與3號間新闢安樂區聯絡道工程可行性評估」，昨晚舉辦地方說明會，將分3階段興建安樂聯絡道，第一階段為樂利三街至國1，計畫從新山水庫邊設置麥金路平行道路銜接國1及台62；第二階段設置果菜市場連絡道，第三階段國3基金一路至樂利三街，總經費高達82億元。

市議員鄭愷玲和秦鉦表示，樂利三街上班時段經常整條塞滿貨櫃車，聯絡道可分散車流解決交通瓶頸，也有助於果菜市場發展，有必要闢建聯絡道。

市議員吳驊珈說，壯觀里後山過去有山崩的問題，地質恐不穩定，應再好好評估。前市議員陳薇仲表示，聯絡道經過水源保護區、動物保護區和地質敏感區，質疑是為特定集團開路。

外寮里長顏厚廣認為，出口在基金一路129巷口，會讓基金一路塞車更加嚴重。

簡翊哲指出，目前在可行性評估期中報告審查階段，路線尚未定案。可行性評估將涵蓋路線、交通流量、生態檢核、環境敏感區調查及經濟效益等面向，依法規與專業審慎辦理，召開說明會廣徵民意納入可行性評估研析。

基隆市政府進行國1與國3闢建安樂聯絡道可行性評估。（記者盧賢秀攝）

基隆市政府進行國1與國3闢建安樂聯絡道可行性評估，10日晚上舉辦說明會。（記者盧賢秀攝）

