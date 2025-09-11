自卑女孩因他一句話20年後成了國小老師 李宏文獲杏壇芬芳獎

屏東縣里港鄉載興國小教導主任李宏文（右）獲教育部杏壇芬芳獎，教育部國教署長彭富源（左）頒獎肯定。（教育部提供）

2025/09/11 14:55

〔記者林曉雲／台北報導〕屏東縣里港鄉載興國小教導主任李宏文，以愛與耐心照亮孩子生命，20年前他鼓勵一位因家境自卑的小女孩「妳會成為了不起的人。」多年後這名女孩成為高雄市一所國小的教師，感謝李宏文當年的話點燃了她的夢想，李宏文說，一枝草一點露，只要鼓勵與陪伴，都能綻放光芒，今（11）日獲得教育部杏壇芬芳獎肯定。

「114年杏壇芬芳獎」共有65位傑出教育人員及10個團體榮獲殊榮。教育部國教署長彭富源表示，每位獲推薦者皆有動人故事與深刻事蹟，是教育界的珍貴典範。

台中市立大里高中事務組長林錦花，主動關懷弱勢、協助體育生申請就學補助，成為孩子們最堅實的後盾；考取相關證照，推動無障礙設施，打造友善校園，更以「乾媽」角色陪伴孩子，從訓練狀況到情感支持無微不至，甚至常在深夜比賽結束後，守在校門迎接歸來的學子，用一盞辦公室燈光、滿抽屜的點心與滿滿的愛，默默守護追夢的孩子。

國立關山工商主任徐瑞華在偏鄉42年，走遍16個鄉鎮、上山下海進行家訪，不放棄任何一位學生，秉持「教育之前，人人平等」信念，堅信每個孩子都該有一次學習機會，曾有學生因心理困難無法進教室，她透過無數次對話、家訪與跨專業團隊合作，陪伴他走出繭居，最終順利復學並踏上大學之路，她用愛與堅持守護每個孩子的希望。

此外，苗栗竹南國中主任蔡娟娟教學35年，溫柔嗓音與生動教學深受喜愛，國文朗讀更令學生難忘，她關懷弱勢、積極推動正向管教，曾獲教育部與全國大愛菁師獎肯定，在教務主任期間推動夜讀課程，以深夜廣播溫暖叮嚀學子，同時身兼補校主任，鼓勵新住民與長者返校圓夢。

台中市立南屯幼兒園園長陳議濃以「愛的教育、環境教育與行動教育」為理念，讓園所成為孩子與家長的第二個家，在任教圳堵附幼時，主動關懷單親原住民學童，串聯社區資源協助其家庭重建生活，用溫柔堅定的力量，陪伴孩子走出困境。

國立和美實驗學校教師吳曉芳35年如一日地默默耕耘，義務指導課業、夜間陪伴自習，為肢體障礙伴隨弱視的學生製作立體教具，也推動迎曦文藝營、運用「比馬龍效應」激發潛能，讓曾自認無望的孩子重拾信心、成功圓夢。

