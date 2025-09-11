災後修繕不用愁 舊瓦媒合平台守護台南傳統建築

南市文化局協助舊瓦媒合服務。（記者洪瑞琴攝）

2025/09/11 14:44

〔記者洪瑞琴／台南報導〕為協助民眾在颱風豪雨後快速修復屋頂，南市文化局即日起推出「台南市韌性農村傳統建築屋瓦舊材供應或領取媒合申請」平台，提供民眾便捷媒合管道，讓災後修繕更有效率，也守護台南獨特的歷史建築風貌。

市長黃偉哲表示，平台支持舊瓦回收與再利用，並以「鄰近優先」原則，避免長途運輸浪費資源。民眾可透過平台快速找到合適的舊瓦，不僅節省修繕成本，也兼顧環保。

請繼續往下閱讀...

文化局指出，平台整理不同類型瓦片資訊，讓申請者清楚辨識、精準挑選所需款式。民眾只要上平台申請，就能取得聯繫方式完成媒合，災後修復更迅速，傳統建築的美感也得以延續。

文化局長黃雅玲強調，舊瓦媒合服務是「災後修復計畫」的重要環節，不僅支援市民重建家園，更落實永續環保理念。這不只是修屋，更是為環保盡一份心力，讓永續理念在生活中落實。

文化局表示，有需求的民眾可至「台南市政府一站式整合服務網站」註冊並提出申請，一起守護台南文化與歷史風貌，讓災後屋頂重生，更美麗、更堅韌。

南市推出「台南市韌性農村傳統建築屋瓦舊材供應或領取媒合申請」平台，守護台南風貌。（圖由南市文化局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法