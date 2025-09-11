為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    災後修繕不用愁 舊瓦媒合平台守護台南傳統建築

    南市文化局協助舊瓦媒合服務。（記者洪瑞琴攝）

    南市文化局協助舊瓦媒合服務。（記者洪瑞琴攝）

    2025/09/11 14:44

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕為協助民眾在颱風豪雨後快速修復屋頂，南市文化局即日起推出「台南市韌性農村傳統建築屋瓦舊材供應或領取媒合申請」平台，提供民眾便捷媒合管道，讓災後修繕更有效率，也守護台南獨特的歷史建築風貌。

    市長黃偉哲表示，平台支持舊瓦回收與再利用，並以「鄰近優先」原則，避免長途運輸浪費資源。民眾可透過平台快速找到合適的舊瓦，不僅節省修繕成本，也兼顧環保。

    文化局指出，平台整理不同類型瓦片資訊，讓申請者清楚辨識、精準挑選所需款式。民眾只要上平台申請，就能取得聯繫方式完成媒合，災後修復更迅速，傳統建築的美感也得以延續。

    文化局長黃雅玲強調，舊瓦媒合服務是「災後修復計畫」的重要環節，不僅支援市民重建家園，更落實永續環保理念。這不只是修屋，更是為環保盡一份心力，讓永續理念在生活中落實。

    文化局表示，有需求的民眾可至「台南市政府一站式整合服務網站」註冊並提出申請，一起守護台南文化與歷史風貌，讓災後屋頂重生，更美麗、更堅韌。

    南市推出「台南市韌性農村傳統建築屋瓦舊材供應或領取媒合申請」平台，守護台南風貌。（圖由南市文化局提供）

    南市推出「台南市韌性農村傳統建築屋瓦舊材供應或領取媒合申請」平台，守護台南風貌。（圖由南市文化局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播