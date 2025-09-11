年度限定！苗栗苑裡「鬼門關夜市」續辦 鎮公所：僅負責審查「路權」

年度限定「鬼門關夜市」續辦，苑裡鎮公所：僅負責審查「路權」申請是否合規。（苑裡鎮公所提供）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮每年於農曆7月29日、國曆9月20日舉辦的年度限定「鬼門關夜市」近年來爆紅，吸引不少遊客。苑裡鎮公所今天表示，夜市多年來皆由民間自發籌辦，公所僅負責審查「路權」申請是否合規，並未介入活動規劃、招商或攤位費用收取。另外，苑裡鎮公所發布資料也確定今年有民眾申請路權續辦。

苑裡鎮公所首先強調，「市場普大夜市」（又稱「鬼門關夜市」），多年來皆由民間自發籌辦，公所僅負責審查「路權」申請是否合規，並未介入活動規劃、招商或攤位費用收取。

另外，苑裡鎮公所也公布交通管制路段與時間，9月20日活動當日中午12時針對火車站前為公路及周邊道路實施交通管制措施，其中天下路段（為公路口至成功路口）、為公路段（天下路口至世界路口）、信義路段（和平路口至建國路口）為活動範圍將進行封街管制，至夜市結束清場止。

苑裡鎮公所除建議民眾多使用大眾運輸；若民眾自行開車前往，建議將車輛停放於大興路、忠信路、慈和街；建國停車場當日將全面開放免費停車。

地方耆老說，夜市起源為早年苑裡市場攤商於農曆7月忙著供貨給民眾普度，到了7月29日鬼門關，才有空閒舉行自家普度，原本僅集中一小路段。

年度限定「鬼門關夜市」續辦，苑裡鎮公所：僅負責審查「路權」申請是否合規。畫面為去年空拍盛況。（民眾提供）

