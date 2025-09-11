為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    年度限定！苗栗苑裡「鬼門關夜市」續辦 鎮公所：僅負責審查「路權」

    年度限定「鬼門關夜市」續辦，苑裡鎮公所：僅負責審查「路權」申請是否合規。（苑裡鎮公所提供）

    年度限定「鬼門關夜市」續辦，苑裡鎮公所：僅負責審查「路權」申請是否合規。（苑裡鎮公所提供）

    2025/09/11 14:19

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮每年於農曆7月29日、國曆9月20日舉辦的年度限定「鬼門關夜市」近年來爆紅，吸引不少遊客。苑裡鎮公所今天表示，夜市多年來皆由民間自發籌辦，公所僅負責審查「路權」申請是否合規，並未介入活動規劃、招商或攤位費用收取。另外，苑裡鎮公所發布資料也確定今年有民眾申請路權續辦。

    苑裡鎮公所首先強調，「市場普大夜市」（又稱「鬼門關夜市」），多年來皆由民間自發籌辦，公所僅負責審查「路權」申請是否合規，並未介入活動規劃、招商或攤位費用收取。

    另外，苑裡鎮公所也公布交通管制路段與時間，9月20日活動當日中午12時針對火車站前為公路及周邊道路實施交通管制措施，其中天下路段（為公路口至成功路口）、為公路段（天下路口至世界路口）、信義路段（和平路口至建國路口）為活動範圍將進行封街管制，至夜市結束清場止。

    苑裡鎮公所除建議民眾多使用大眾運輸；若民眾自行開車前往，建議將車輛停放於大興路、忠信路、慈和街；建國停車場當日將全面開放免費停車。

    地方耆老說，夜市起源為早年苑裡市場攤商於農曆7月忙著供貨給民眾普度，到了7月29日鬼門關，才有空閒舉行自家普度，原本僅集中一小路段。

    年度限定「鬼門關夜市」續辦，苑裡鎮公所：僅負責審查「路權」申請是否合規。畫面為去年空拍盛況。（民眾提供）

    年度限定「鬼門關夜市」續辦，苑裡鎮公所：僅負責審查「路權」申請是否合規。畫面為去年空拍盛況。（民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播