    板橋社區汙水施工卡8年 住戶自拆違建順利接管消臭

    帝王家社區後巷完成污水接管，環境乾淨且寬敞。（新北市水利局提供）

    2025/09/11 15:00

    〔記者黃政嘉／新北報導〕新北市板橋區民生路3段29巷的帝王家社區，住戶長期對污水施工方案無法達成共識，導致長達8年污水無法接管，在新北市水利局歷經近2年的10次現勘與協調，最終由1樓住戶自拆違建，將社區污水順利接入地下道公共管線，改善68戶居民污水排放、臭味困擾。

    水利局長宋德仁說明，該社區化糞池原設在1樓，且地下室有空間，技術上可選擇「內部改管」或「後巷接管」2種方式，但部分住戶擔心後巷增建物拆除會有安全疑慮，社區內部討論也未達共識，最後由里長居中協助，以及水利局多次會勘協調下，才由1樓住戶同意拆除違建，近期順利完成污水接管。

    社區住戶林先生說，現在住起來安心多了，現在臭味沒了，也不用時常叫人來抽水肥，以前污水都排到化糞池和旁邊水溝，不僅常有惡臭，還讓居家環境很不舒服，又社區遲遲無法決定施工方式，跟著拖延污水接管。

    宋德仁表示，推動污水接管最大的挑戰，在於住戶需自行配合拆除後巷違建，且相關費用須自理，不僅增加金錢、時間負擔，也影響日常生活。再加上都市地貴，多數住戶希望拆得愈少愈好，而華廈、社區大樓，雖可內部改管，但也須自行負擔費用，往往降低民眾配合意願，若民眾有相關污水接管問題，可撥打免付費污水未納戶專線 0800-017-580洽詢。

    新北市板橋的帝王家社區，在自拆違建後，社區污水順利接入地下道公共管線。（新北市水利局提供）

