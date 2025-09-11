為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    「農遊天茶號」包車旅遊 帶你探索台中、苗栗茶鄉之美

    農村發展及水土保持署分署長陳榮俊，介紹「農遊天茶尋好茗」5條遊程。（記者張勳騰攝）

    2025/09/11 14:15

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕農業部農村發展及水土保持署台中分署以台中及苗栗地區茶園、茶廠及在地文化為核心，以茶為主題規劃「農遊天茶尋好茗」5條遊程，打出「農遊運轉手-天茶號帶你走」包車旅遊，1日遊費用分2800、3500元，帶領遊客在茶香氛圍中感受台中及苗栗農村的深度之美。

    農村發展及水土保持署台中分署長陳榮俊今（11）日參加苗栗縣貓裏紅優質紅茶評鑑競賽頒獎典禮中介紹「農遊天茶尋好茗」5條遊程，分別為「花田茶鄉」、「山城茶敘」、「山林茶語」、「茶光牧影」、「茶鄉秘境」，其中「花田茶鄉」從台中市豐原火車站出發，暢遊江家玫瑰園、菇神餐廳原木家傳鍋、淘氣小農、沐心泉休閒農場等，另4條則是苗栗縣行程，分別規劃從銅鑼茶廠、日新茶園、八甲茶園出發，暢遊雙潭休閒農業區、三灣梨鄉休閒農業區、湖東休閒農業區，再搭配金良興觀光磚廠、客家圓樓、台灣客家文化館、飛牛牧場等景點，安排採茶、製茶體驗、品嘗客家菜、彩繪DIY等，1日遊費用分2800、3500元。

    陳榮俊指出，「農遊天茶尋好茗」5條遊程，以台中及苗栗地區茶園、茶廠及在地文化為核心，以精緻小團為目標客群進行農村深度旅遊，串聯山林、茶鄉與人文景點，精選五大主題路線，讓遊客在茶香氛圍中感受農村的深度之美。洽詢電話:04-25261165。

    農村發展及水土保持署分署長陳榮俊（右2）推薦「農遊運轉手-天茶號帶你走」包車旅遊行程，引領遊客暢遊茶鄉。（記者張勳騰攝）

