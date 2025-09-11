新埔褒忠亭義民廟義民祭典 首次邀道卡斯族後人參加

義民廟前廣場的神豬賽依舊是人潮關注的焦點。（記者黃美珠攝）

2025/09/11 14:31

〔記者黃美珠／新竹報導〕2025新竹縣新埔褒忠亭義民廟義民祭祭祀大典今天早上舉行，不僅總統賴清德、客委會主委古秀妃、新竹縣長楊文科等親自出席，就連當年曾跟客家族群一起平定林爽文而犧牲的竹北采田福地的道卡斯族「七姓公」代表三仁壽、泉州厝閩南族裔代表~竹北東元綜合醫院院長黃忠山也首次被列為貴賓參加祭典，展現族群融合的祭典新意義。

道卡斯族代表三仁壽說，這次義民祭關西聯庄輪值祭典區的邀請，象徵族群融合，因為道卡斯族的歷代祖先們也有不少人就葬在萬人義民塚裡面，對他們後人來說也是一種尋根，七姓公的子弟們大多支持，未來也會應邀出席每一年的春、秋大祭。

請繼續往下閱讀...

褒忠亭義民廟董事長林光華說，前述邀請七姓公和泉州厝閩人後裔出席向來被認為是客家信仰大事的義民節祭典，是關西聯庄輪值祭典區主委羅吉平第一個想到的，他也認同是件好事。

總統賴清德今天出任主祭者，持香祈求國泰民安、風調雨順，也期勉大家秉持義民爺的忠義精神團結在一起保護國家。

楊文科說，褒忠亭義民節慶典是國家指定重要民俗中，唯一屬於客庄傳承的無形文化資產。這次祭典2大主軸包括教育扎根與客家文化推廣傳承，縣府和廟方共同在祭典區學校徵選男女同學來擔任祝禱生和禮生，鼓勵下一代說客語，傳承義民祭典及客家文化，跨世代共同保存15年輪值一次的信仰記憶。

因此廟前廣場除了每年都有的神豬神羊比賽，另規劃有「客家神樂八音大拚場」、福龍國小八音團等藝陣演出而顯得熱鬧滾滾。

總統賴清德今天擔任義民祭典的主祭官。（圖片取自竹縣府官網）

總統賴清德獲贈今年縣府文化局所推出的義民文創商品。（記者黃美珠攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法