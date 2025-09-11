企業越環保永續、資安風險越低 中央大學研究登國際期刊

中央大學財金系教授王志瑋（右）率團隊最近發表於Energy Economics國際期刊研究顯示，企業生態足跡越高，資安風險反而越低。（圖由中央大學提供）

〔記者楊綿傑／台北報導〕氣候變遷與資安威脅為全球帶來挑戰，中央大學財務金融學系教授王志瑋研究團隊研究發現，企業的生態足跡越高，其資安風險反而越低，成果獲國際期刊《能源經濟學》（Energy Economics）刊登。團隊建議，企業應將環境策略與數位安全納入整體風險管理架構，推動整合式規劃與跨部門合作。

對於企業越環保，資安更具韌性之間的連結，王志瑋提出「創新投入」與「現金持有」2個關鍵機制。生態足跡較高的企業往往面臨更嚴格的環境規範，因而更積極投入研發，包括綠色技術與數位基礎建設，有助於提升資安能力；同時，這些企業傾向保留更多現金，以因應政策不確定性與潛在法規風險，進而擁有更充足的資源投資於資安防護。

該研究以美國2007年至2018年間的上市公司為對象，透過公司年報「風險因素」的文字揭露，辨識資安風險程度。團隊先確認哪些公司曾遭受駭客攻擊，再以文字比對方式檢測其他公司是否出現相似的高風險描述。結果顯示，企業的生態足跡與資安風險之間呈顯著負向關係。

在氣候變遷與永續發展成為產業核心議題的同時，資安問題也日益嚴峻。美國企業每年因網路攻擊造成的損失就高達數十億美元，對製造業的衝擊尤為嚴重，甚至已上升至國家安全層次。王志瑋強調，企業若要減緩環境破壞，就必須同時正視數位安全挑戰，才能避免「頭痛醫頭、腳痛醫腳」的風險管理模式。

王志瑋指出，該研究不僅在理論與實證上首次揭示永續與資安之間的互補關係，也為企業管理與政策制定提供重要啟示。企業應整合環境策略與數位安全，透過跨部門合作提升整體韌性；政府則可透過獎勵制度，支持同時兼顧環境與資安的企業，共同推動國家永續發展與資安韌性的雙重目標。

