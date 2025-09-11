為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    苗栗苑裡將設冷鏈物流中心 可行性評估說明會意見紛陳

    苗栗苑裡將設苗栗縣冷鏈物流中心，可行性評估說明會意見紛陳。圖為選址地點。（苗縣府提供）

    2025/09/11 14:16

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣目前已發展為科技與農業並重縣市，除頭份、竹南等區域納入大矽谷計畫，苗栗縣政府規劃設置苗栗縣農糧產品區域冷鏈物流中心，確定選址於苑裡鎮、苗140線靠近國道3號苑裡交流道處，苗縣府農業處舉辦規劃公聽會，出席民代也提出看法，意見紛陳，苗縣府農業處則將帶回相關建議，作為設置中心時重要參考。

    苗縣府農業處表示，苗栗縣農糧產品區域冷鏈物流中心將提供冷藏、包裝、加工、儲存等空間，由於事關重大，故辦理可行性評估公聽會聽取各方建議。包括立委陳超明、邱鎮軍秘書、縣議員陳品安、張顧礫、翁杰、徐永煌與苑裡鎮代會主席洪晃琦等人出席。

    陳品安認為，因應民眾消費習慣，電商發達，建議縣府將電商需求納入參考；徐永煌建議多參考其他縣市設置情形做為，並可利用空間設置拍賣市場；陳品安、徐永煌也提及，冷鏈物流中心緊鄰國道，透過苗140線可通往西濱銜接台中港，可銷往國內、國際市場，相關通路建議縣府需大力推動。

    翁杰則建議，冷鏈物流中需規劃「展售中心」，讓鄉親、遊客全民參與「消費行為」，物流中心可批發、零售並行。張顧礫認為，冷鏈物流中心可作為多功能服務中心，可增加青年電商服務窗口，整合縣內農、漁產等資源增加青年就業機會。

    洪晃琦則提到農產品加工與如何運送相關規劃，他也建議縣府評估選址地點交通動線，避免交通壅塞。

