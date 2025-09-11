光電助慢飛兒 清大攜手新竹愛恆樂活園提升農作加工產能

太陽能轉化熱能助慢飛兒。清大黃能富團隊攜手新竹市愛恆啟能中心樂活園，透過太陽熱能可用來烘烤香草植物和果乾，助慢飛兒提高及穩定農作產能。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕太陽能除能轉化為電能，更可將熱能再利用提高農作加工產能！新竹市愛恆啟能中心樂活園與清華大學高速網路實驗室RENAISUN團隊合作，在園內建置「太陽熱能低碳永續乾燥示範基地」。利用太陽能與 AI 智慧監測，除可利用太陽熱能轉作香草植物及果乾的烘乾功能，還可讓愛恆慢飛兒參與其中，體驗從農作到加工的完整過程。

愛恆啟能中心董事長戴耀賽說，愛恆以「陪伴成年身心障礙者成為社會生產者」為宗旨，過去在樂活園種植的香草植物，須仰賴電熱烘乾，往往需2天時間且耗電量龐大，因而限制產能。今年3月起，愛恆攜手清華大學RENAISUN團隊，規劃建置「太陽熱能低碳永續乾燥示範基地」，讓香草能以太陽能熱能快速乾燥，僅需3小時就能完成，品質穩定、節能減碳。還能讓慢飛兒辛苦採收的香草，有穩定高品質的成果，還可增加農務收益。

RENAISUN團隊主持人清大教授黃能富說，農民長期面臨辛苦栽種、卻因乾燥耗能與不穩定導致效益不彰困境，他帶領團隊投入2年研究，研發太陽熱能設備並導入AI智慧控制。這次與愛恆的合作，打造「太陽熱能低碳永續乾燥示範基地」，展現科技提升農業價值的可能性，實踐節能減碳目標，也推動農業永續發展。

如今愛恆樂活園不只是農場，更是慢飛兒的學習園地，將香草植物從種植、採摘、分類、烘乾到包裝，學習農產加工，也透過簡易操作介面與AI輔助，實際參與乾燥流程，深具意義。

