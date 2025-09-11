高雄農地遭非法堆置營建廢棄物 市府追查行為人開罰移送法辦

高雄農地遭非法堆置營建廢棄物，環保局將追查行為人開罰並移送法辦。（記者陳文嬋攝）

2025/09/11 14:13

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市大寮區中正路山仔頂大排旁二處都市計畫區農地，遭人非法堆置營建廢棄物，相當於11個籃球場大小，農業局移請都發局開罰6萬至30萬元，議員李雅靜今天辦理會勘，環保局將追查污染行為人，依廢棄物清理法開罰6千至300萬元並移送法辦。

農業局今年7月接獲民眾檢舉，大寮區一處都市計畫區農地遭人非法堆置營建廢棄物，經現地勘查確認非農地農用，7月16日行文都發局開罰、工務局辦理。

都發局表示，現場堆置土石確定違反農業區分區管制，依據《都市計畫法》第79條相關規定裁罰土地所有權人、使用人或管理人6萬至30萬元罰鍰，並勒令恢復原狀；若屆期仍未改善，將依規定按次處分，加重處罰力度，以維護土地合理利用及公共利益。

李雅靜今接獲民眾檢舉，邀集農業局、環保局等會勘，環保局確認2處農地遭人非法堆置營建廢棄物，疑似疏濬或開挖地下室土方夾雜廢混凝土塊，總量大約5400立方公尺及1200立方公尺。

環保局將追查污染行為人未經許可提供土地堆置廢棄物，除依違反廢清法第36條規定，裁處6000至300萬元罰鍰外，並將依涉犯同法第46條刑責規定，移送偵辦。市府強調任何違法一定嚴查嚴辦，絕不寬貸。

李雅靜表示，高雄農地接連爆發災難性案件，從大樹光電場侵蝕山林、大樹「光頭山」疑似回填廢棄物、美濃吉洋里「大峽谷」砂石盜採事件，如今大寮農地被非法傾倒廢棄物，要求市府嚴加稽查、強力執法，並建立有效監測與回報機制，避免類似事件一再重演。

