收容所爆滿盤點可用地 林保署：以無野生動物棲息農牧地與國有地優先

隨零撲殺政策實施，遊蕩犬呈現增加趨勢。（ 資料照）

2025/09/11 14:06

〔記者楊媛婷／台北報導〕隨執行零撲殺政策，各地收容所收容遊蕩犬量能幾乎滿載，總統府日前邀集寵物產業團體等開會，會中決議擬由林保署統籌盤點可用地，集中管理流浪動物，引起野保團體批評，農業部表示，還在進行內部評估，也會排除使用環境敏感區、國土保安用地、國家公園範圍。

日前在馬頭山發生有遊蕩犬集體撕咬梅花鹿致死，高雄也發生有老翁海泳時遭遊蕩犬集體攻擊致死，馬頭山自然人文協會表示，台灣遊蕩犬數量已然失控，馬頭山本身是生態敏感區，但仍有人持續在當地餵養流浪狗，衍生許多環境與公安問題；對於林保署被要求盤點可用地，以集中管理流浪動物，為野生動物而走行動聯盟更批評是倒行逆施。

農業部表示，因目前國內公立收容所已呈現飽和狀態，造成人犬衝突熱區犬隻捕捉後缺乏留置場所，因此針對「遊蕩犬收容設置」進行內部評估，後續也將視生態環境進行嚴格的審慎評估。

農業部表示，該評估除了需考量地方政府意願外，也會謹慎評估相關土地的環境狀況，排除使用環境敏感區、國土保安用地、國家公園範圍，未來也會主動提供各縣市政府參據設置，尚未有定案，強調持續聆聽多方意見，並審慎評估整體影響。

林保署補充說明表示，已先行盤點中南部各縣市土地，以經管無保育類野生動物棲息之農牧用地及財政部國產署經管之毗鄰土地為優先考量，提供農業部動保司統籌規劃。

