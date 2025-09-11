台鐵找美編和攝影人才，起薪4萬2580元「績效獎金最高4.4個月」。（記者吳亮儀攝）

2025/09/11 13:32

〔記者吳亮儀／台北報導〕台鐵公司今天（11日）宣布找美編設計及攝影人才，報名時間到本月30日止，起薪達4萬2580元，還有從業人員經營績效獎金合計最高4.4個月。

台鐵公司在去年初公司化以後，想擺脫老舊迂腐又八股的宣傳形象，在經營社群網站時風格逐漸轉活潑。台鐵公司表示，正在尋找勇於接受挑戰的美編設計及攝影，「百年企業的社群招牌，任你盡情發揮創意極限」。

台鐵公司說明，要求的人才技藝包括熟悉各種美編及影像工具、期待用設計與影像改變世界、大膽的創意和細膩的觀點，不限科系，只要喜歡設計、拍照都歡迎加入。

台鐵公司說明，報考資格為教育部認可的國內外專科以上學校各系所畢業且有證書者。考試方式有筆試及口試。筆試科目有作文，專業科目包括傳播理論概要、外國文概要（英文）、企業管理概要。

台鐵公司說明，職位的薪資福利起薪有4萬2580元，以及從業人員經營績效獎金（合計最高4.4個月），除勞健保、勞退等基本保障，另享有職工福利等完善措施。

有興趣者可參考台鐵公司臉書粉絲團網站。

