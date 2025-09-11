教育部特別預算挺大專3年不漲學雜費 91萬名學生受惠

教育部200億特別預算支持大專3年不漲學雜費，教育部高教司長廖高賢（右上）說明，全國約有91萬名學生受惠。（記者林曉雲翻攝自政院直播）

2025/09/11 13:14

〔記者林曉雲／台北報導〕在「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」下，教育部編列「強化高教人才培育」項目獲配特別預算200億元，建構具韌性與競爭力之高教體系。教育部高教司長廖高賢說明，特別預算中65億協助大專校院精進校務經營的支持，確保140多所大學於國際局勢所帶來之財務壓力下，114至116學年不須調漲學雜費來維持運營，每年約可照顧91萬名學生，從而穩定民生物價，減輕家庭負擔並兼顧教學品質。

教育部次長朱俊彰也說明，面對全球供應鏈重組及新興產業發展需求，與他國或業界競逐人才時，我國教研人員薪資待遇普遍缺乏競爭力，透過特別預算80億元協助大學，得以提供更具吸引力的薪資與研究條件，提升我國在全球人才競爭中的優勢，進而補強大專校院教研量能。

朱俊彰表示，面對國際局勢的劇烈變動，教育部透過特別預算的即時挹注，確保高等教育體系的永續發展，當前國際情勢劇變，已對高教營運、人才招募及產學合作等面向造成實質衝擊；包含企業經營的不確定性，可能限縮學校來自企業的資源挹注；進口儀器設備與教研材料成本的上升，亦直接增加學校的營運壓力。

朱俊彰指出，但此一變局中亦潛藏高等教育體系之發展契機，如美國高教預算緊縮所致教研人才流動，實為我國延攬國際優秀人才之良機；此外，產業布局快速變遷，進一步深化高教與產業間緊密連結，加值學生能力，方能協助產業加速創新及升級轉型，特別預算的即時挹注，將使我國高等教育體系轉危為機、厚植未來發展動能。

高教司長廖高賢說明，特別預算將用於提升大專校院校務經營補助方案，穩定學校營運、減輕負擔；同時該方案35億元亦協助國立大學附設醫院購置智慧化醫療設備，提高醫療服務品質，如透過AI輔助影像判讀縮短66%處理時間，落實「健康台灣」願景。

此外，廖高賢表示，政府與企業將共同挹注大學相關資金，精進產學合作教學，推動高等教育體系與產業實務接軌，確保課程內容可靈活應變產業變遷，預期能培育具備因應環境變遷能力之人才，協助我國產業實現升級轉型，保持我國全球經濟挑戰下之競爭優勢。

教育部次長朱俊彰（站立者）說明，特別預算對建構具韌性與競爭力之高教體系至關重要。（記者林曉雲翻攝自政院直播）

