    首頁　>　生活

    台越觀光合作會議明年移師嘉縣 有助爭取越南觀光客

    第12屆台越觀光合作會議9月9-11日在越南慶和省舉行。（圖由嘉義縣政府提供）

    第12屆台越觀光合作會議9月9-11日在越南慶和省舉行。（圖由嘉義縣政府提供）

    2025/09/11 13:40

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕第12屆台越觀光合作會議9月9～11日在越南慶和省舉行，台越雙方代表10日在會議中共同宣布明年第13屆台越觀光合作會議移師台灣嘉義縣舉辦。交通部觀光署長陳玉秀表示，2026年台灣燈會將在嘉義縣盛大登場，誠摯邀請越南代表及友人親臨台灣共襄盛舉，體驗多元豐富的文化底蘊與熱鬧繽紛的節慶氛圍。

    觀光署統計，2024年越南旅客來台達37萬人次，回升至疫情前水準；2025年前6個月突破21萬人次，較去年同期成長16%，已成為東南亞旅客來台的第二大國。隨著直飛航班涵蓋胡志明市、河內、峴港，並有包機前往台中、花蓮與台東，越南旅客對台灣美食、自然景觀與購物體驗興趣濃厚。

    第12屆台越觀光合作會議由越南國家旅遊局長阮重慶與陳玉秀共同主持，嘉義縣文化觀光局局長徐佩鈴也出席這次會議，於致詞時感謝觀光署及越南旅遊單位對嘉義縣的信任與支持。

    為讓越南與會代表更加深入了解嘉義縣的觀光魅力，會中由嘉縣文化觀光局科長沈雅茹進行專題簡報，介紹嘉義縣的觀光特色與四季旅遊主題。簡報內容涵蓋阿里山森林鐵路、鄒族文化體驗、在地特色美食等多項旅遊亮點，展現嘉義縣豐富多元的觀光資源。

    沈雅茹指出，阿里山被《紐約時報》評選為全球52處必訪景點之一，足見嘉義具備深厚的國際觀光潛力與吸引力。而且嘉義的魅力不僅止於阿里山，觀光署去年盤點全台22縣市、精選的100處觀光亮點，嘉義縣就有6處景點入選，展現地方觀光實力。

    下屆台越觀光合作會議東道主嘉義縣政府在會中進行間報。（圖由嘉義縣政府提供）

    下屆台越觀光合作會議東道主嘉義縣政府在會中進行間報。（圖由嘉義縣政府提供）

    嘉義縣文化觀光局長徐佩鈴（左）贈送交趾陶給越南國家旅遊局長阮重慶。（圖由嘉義縣政府提供）

    嘉義縣文化觀光局長徐佩鈴（左）贈送交趾陶給越南國家旅遊局長阮重慶。（圖由嘉義縣政府提供）

