台南首位日文通譯員 新住民健康服務再升級

第一位日本籍新住民學員順利通過生育保健通譯員初階培訓課程，拿到完訓證書。（圖由南市衛生局提供）

2025/09/11 12:54

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市今年誕生首位日文生育保健通譯員，成為新住民健康照護服務的一大亮點。市府衛生局指出，通譯員不僅協助健兒門診、預防注射、家庭訪視及心理諮商，更是公共衛生護理人員與新住民之間的重要橋樑，展現台南對多元文化的接納與支持。

根據內政部統計，截至今年6月，台南市新住民配偶已達3萬8千人。為因應日益增加的需求，衛生局每年持續培訓新住民生育保健通譯員。截至今年，已累計培訓109位，涵蓋越南、印尼、柬埔寨、泰國、緬甸、馬來西亞、菲律賓及日本等語種，逐步形成多元化的專業團隊。

衛生局表示，通譯員招募條件包含年滿18歲、具服務熱忱，並持有中華民國身分證或在台合法居留逾兩年的新住民。應徵者需具備外語與華語能力，符合學經歷或有通譯經驗，並須通過培訓課程測驗後才能上任。

今年初階培訓課程已於7月28日至8月7日在永康區衛生所辦理，共有12名學員順利結訓。

衛生局強調，通譯員的專業服務，不僅能降低因語言隔閡導致的健康風險與醫療成本，也讓新住民獲得更多安心與支持。

新住民學員於認識母乳好處及母乳哺餵DIY課後開心合影。（圖由南市衛生局提供）

