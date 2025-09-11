再見了！陪伴台南市民近40年 民德陸橋9/19拆除

南市北區民德陸橋將於19日拆除，近40年歲月走入歷史。（記者洪瑞琴攝）

2025/09/11 12:50

〔記者洪瑞琴／台南報導〕陪伴台南人近40年的北區明德陸橋即將走入歷史，市府預定19日夜間進行拆除作業。由於陸橋老舊、使用率偏低，經地方多年反映後，市府會勘後決議拆除，同步規劃學校周邊通學步道環境改善。

台南市區早年的人行陸橋約有34座，隨著老舊又使用率低，已陸陸續續拆除。明德陸橋於1988年完工，橋齡37年，全長61公尺、面積152.5平方公尺，工務局表示，拆除作業將採夜間施工，15日起先行進行前置準備，以降低交通衝擊，今年計劃拆除4座老舊且使用率低的人行陸橋，包括東區勝利國小前懷恩橋、北區開元國小前開元天橋與大光國小前念親陸橋，預計於年底前完成。

工務局指出，民德陸橋拆除工程將於19日晚間10時至20日清晨5時展開，施工期間封閉西門路四段（西門路四段65巷至公園北路路段），呼籲用路人提前規劃路線，減速慢行或改道，以確保行車安全。

消息傳出後，臉書粉專「台南式」貼文感嘆「再見了！民德陸橋」，台南城市地景正逐步轉變，天橋也逐漸淡出現代人的生活記憶。不少網友留言表示不捨，「在這裡走踏這麼久，早已把它當成街景的一部分」、「待轉時唯一的功能就是遮陽」。也有明德國中校友笑說，在校3年從未踏上過陸橋，「僅止於遠觀」。

有家長表示，陸橋曾守護孩子就讀民德國中期間的上下學安全，雖然覺得可惜，但畢竟年久失修，已無法滿足現代需求，只能留存在市民的共同記憶中。

民德陸橋使用率低。（記者洪瑞琴攝）

民德陸橋拆除工程封閉路段示意圖。（圖由南市工務局提供）

