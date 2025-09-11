逾期未付「57元」資遣費！雲林廠商慘遭罰30萬

雲林某食品公司未在30日內給付員工資遣費，遭雲林縣府裁罰30萬元罰鍰。示意圖。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣某公司今年4月聘用3名業務員，因只有2輛公務車，3員工上班首日分配，1名協調未果，公司決議資遣，卻未在勞基法規定30日內給付57元資遣費，員工向雲林縣府投訴。縣府勞動暨青年發展事務處表示，經查公司逾期未付屬實，裁罰30萬元罰鍰。

據了解，該家食品公司4月間聘用3人作為有送貨能力的業務員，不過因為公司僅有2輛公務車，按照公司規劃抽籤決定使用員工，未抽中的員工需要自行開車，公司則補貼油錢。3人上班第一天員工訓練結束後，未中籤的員工向公司表示「要騎機車送貨」，公司考量安全疑慮，協調未果後決定資遣該名員工，並承諾將給付1天薪資與資遣費。

張世忠表示，依照勞動基準法規定，資遣費須於離職後30天內給付，該員工發現期限已屆卻未領到57元資遣費，第31天前往雲林縣政府投訴，經查公司因作業流程延誤給付屬實，依法裁罰30萬元。

勞青處長張世忠指出，未在勞基法規定的30日內給付資遣費，勞工可向勞動主管機關檢舉，雇主可能面臨30萬至150萬罰鍰，不過勞基法僅有「直接裁處機制」，對於故意和過失完全沒有區分，對於情節輕微且願意立刻改善的雇主也不適用微罪不舉制度，雇主若因認知落差，且所生危害極低，責難程度微小，仍一律僅以相同金額的處分，顯然有失公允，有違比例原則。

張世忠表示，縣府雖有函請中央放寬行政裁量，新增限期改善機制，中央目前仍建議以行政罰法規定進行減輕罰鍰額度為主，但最低罰鍰額度30萬元經減輕仍達10萬元，對於不諳法令而違法的微型事業單位而言難以消受，將持續請中央斟酌修法可行性，避免鉅額罰鍰壓垮百姓生計。

