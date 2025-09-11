花蓮大農大富濕地變景觀池？移除外來種卻留落羽松惹議

北大排濕地位於大農大富平地森林園區，為台糖平地造林地，林保署花蓮分署將北大排濕地作為菊池氏細鯽保種基地，日前清除外來種強勢的水生植物大萍，但濕地內還有更大的外來種落羽松，被質疑捉小放大。（林保署花蓮分署提供）

2025/09/11 12:55

〔記者花孟璟／花蓮報導〕林業及自然保育署花蓮分署在光復鄉的大農大富平地森林園區，為國土綠網的重要節點，園內人工溼地「北大排濕地」作為瀕危菊池氏細鯽保種基地，林保署9日辦研習並移除外來種水生植物；但有民眾質疑，號稱「生態濕地」卻種了更大號的外來種落羽松（美國水松），批評「到底是打造景觀池還是生態濕地」？

大農大富平森園區內的北大排濕地，被林業及自然保育署列入國土生態綠網計畫的節點，作為紅皮書瀕危物種「菊池氏細鯽」重要的保種基地，但濕地內的大萍、粉綠狐尾藻等強勢外來種水生植物迅速蔓延，擠壓本地水生植物，林保署花蓮分署9日舉辦外來入侵物種移除工作坊，共移除0.2公頃的外來種水生植物大萍、粉綠狐尾藻。

請繼續往下閱讀...

然大動作舉辦的外來種移除，卻被當地光復鄉民眾質疑，既然林保署要打造的是生態濕地，9日還舉辦外來種移除研習，移除「外來種」水生植物大萍、粉綠狐尾藻，但是號稱「國土綠網節點」的濕地內，怎麼會種植外來樹種落雨松（美國水松）？

他說，近年林業署造林植林選樹，都號稱選擇本土原生樹種，北大排濕地原本就是台糖平地造林地，濕地是最近5年才開始有積水、並非自然形成，落羽松也是新植，何況也有其他適合濕地環境的本土樹種，質疑林保署「到底是要打造景觀池、還是生態濕地」？

針對民眾質疑，林保署花蓮分署表示，大農大富平地森林園區是台糖公司平地造林地，目前已20年期滿，土地類別為農牧用地，因當地地勢低窪容易積水，林木不易存活，依《平地造林樹種及每公頃栽植株數基準表》，因而台糖補植造林樹種落羽松。花蓮分署強調，大萍則因生長強勢容易覆蓋水面，會排擠原有生態系因此才需要移除，至於落雨松的存在不影響此次復育原生濕地植物及魚類之目的。

移除大萍後的北大排濕地，落羽松倒映水面景色漂亮，秋天還會變色吸引遊客，但也被質疑，並非沒有適合生態濕地的本土樹種可以選擇。（記者花孟璟攝）

光復鄉大農大富北大排濕地內種植不少外來樹種落羽松。（記者花孟璟攝）

北大排濕地位於大農大富平地森林園區，為台糖平地造林地，林保署花蓮分署將北大排濕地作為菊池氏細鯽保種基地，日前清除外來種強勢的水生植物大萍。（林保署花蓮分署提供）

北大排濕地位於大農大富平地森林園區，為台糖平地造林地，林保署花蓮分署將北大排濕地作為菊池氏細鯽保種基地，日前清除外來種強勢的水生植物大萍。（林保署花蓮分署提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法