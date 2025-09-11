為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    真冰涼！ 台北動物園水獺、黑熊大啖特製「剉冰」

    保育員和實習生們把香蕉、蘋果、西瓜、鳳梨等水果埋在碎冰之中。（圖由台北動物園提供）

    保育員和實習生們把香蕉、蘋果、西瓜、鳳梨等水果埋在碎冰之中。（圖由台北動物園提供）

    2025/09/11 12:45

    〔記者甘孟霖／台北報導〕暑假雖然已經過去，近日各地白天仍持續高溫炎熱，台北市立動物園中央廚房今夏還新添了製冰機，讓保育員可以隨時為動物們取用碎冰，搭配蔬果精料等食材來提供夏季限定版「蔬果剉冰」。這些冰品不僅為動物們帶來環境的清涼感，改變食材提供的方式也豐富化動物們的行為，多元感官的刺激也為動物們增加生活樂趣。

    台北動物園表示，為讓動物們有更多取食選項，今年特別添購新的製冰機，讓動物們有更多元即時的冰涼體驗，有別於與往年果菜冰磚製作的等候，提供如剉冰般的碎冰，來幫忙增加動物消暑小菜。

    今年，動物園的中央廚房暑期實習生們首度啟用碎冰來為動物製作食物行為豐富化，從畫草稿與保育員討論，為溫帶動物區小爪水獺「橘子」及「艾斯」準備「碎冰魚飯糰」，這些魚飯糰由碎冰塑形而成，包裹水獺平時食用的目孔魚等魚類，提供日常所需營養、保鮮，還增加動物尋找食物所需的時間與挑戰，促進小爪水獺的覓食行為，降低高溫環境帶來的不適。

    透過觀察，小爪水獺們會用靈活小巧的前肢翻撥碎冰，進行挖掘及觸探，直到找到隱藏其中的魚肉為止，發現內餡寶藏的那一刻，小爪水獺會開心地把冰塊叼到水池中，一邊泡水一邊享用。

    台灣動物區的亞洲黑熊「黑輪」也沒錯過這場夏日盛宴，保育員和實習生們把香蕉、蘋果、西瓜、鳳梨等水果埋在碎冰之中，疊成小山的碎冰更是宛如冰品店裡的剉冰。「黑輪」步入活動場後，透過靈敏的嗅覺聞到水果的香氣，再以粗壯的前臂探索小冰山；「黑輪」挖出水果後，便盤腿坐在地上享受美食，悠哉地啃著戰利品，一副滿足模樣。

    動物園表示，透過這些食物豐富化的設計，不僅提升動物的生活品質，也讓路過的參訪遊客有機會觀察到動物展現多樣的自然行為。在炎熱的天氣，看見動物場中1座「白色的小山」，不妨駐足觀察動物享用「冰品派對」的可愛模樣。

    小爪水獺們會用靈活小巧的前肢翻撥碎冰魚飯糰。（圖由台北動物園提供）

    小爪水獺們會用靈活小巧的前肢翻撥碎冰魚飯糰。（圖由台北動物園提供）

