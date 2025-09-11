林口觀照園攜手少年培力園傳愛 暖心為街友粉刷舊屋

新北市少年培力園培力的少年小傑，幫忙街友住處粉刷牆壁。（新北市社會局提供）

2025/09/11 12:41

〔記者黃政嘉／新北報導〕新北市林口觀照園街友中途之家，透過愛心房東提供在輔大醫院附近的優惠租屋處，作為穩定就業街友的住處，因房舍老舊，觀照園攜手新北市少年培力園孩子「小傑」昨前往幫忙粉刷，幫助街友住處煥然一新，後續園方會再與其他孩子一同進行社區服務，讓愛傳下去。

觀照園透過愛心房東的協助，在輔大醫院附近有1棟租賃公寓，房舍老舊、牆壁斑駁，因此園方媒合泰山區的少年培力園，由社工楊志傑帶著小傑，為街友住處粉刷，在炎熱天氣下，去除黏貼、釘子、塑膠、木板等接縫雜物後，再上漆，粉刷後，街友也買飲料，向社工跟培力園孩子致謝。

少年培力園主任莊宛蒨表示，小傑從國中起就是培力園輔導的個案，因父親過世，與母親相依為命，有亞斯伯格特質的他，因在校被霸凌，目前在家自學高中課程，也在園區學習油漆、木工、水電等職場準備性技藝，社工也輔導他報考室內配線技術士考試。

觀照園社工督導許曉英表示，目前租屋處共4位街友，其中街友阿哲經輔導「脫遊」後，有穩定的保全工作，便安排入住友善租屋，另1位街友阿清利用每週六、日時間，做舉牌工，加上低收老人每月生活補助8329元，扣掉房租，每月還餘有近萬元生活費。

新北市少年培力園主任莊宛蒨說，園方開辦水電、油漆等工班，為少年培力。（新北市社會局提供）

