新北舉辦國際青年氣候論壇 鼓勵青年行動成為永續重要力量

面對氣候變遷之下的環保挑戰，「新北2025國際青年氣候論壇」今（11）日舉行，南韓、日本、加拿大、美國等地的青年與專家與會與國內青年交流、探討氣候行動。（記者黃子暘攝）

2025/09/11 13:02

〔記者黃子暘／新北報導〕面對氣候變遷之下的環保挑戰，「新北2025國際青年氣候論壇」今（11）日舉行，南韓、日本、加拿大、美國等地的青年與專家與會與國內青年交流、探討氣候行動，現場也由市長侯友宜頒發第2屆青年氣候行動創意徵件優勝團隊。侯友宜說，極端氣候挑戰日益嚴峻，市府鼓勵年輕人發揮創意，共同形塑「淨零未來」，以行動實踐永續理念。

侯友宜表示，市府以2050淨零為目標規劃各項市政，發表淨零行動白皮書及地方自願檢視報告，已於2022年提前達成工業無煤城市目標；青年創新和活力是推動淨零轉型的重要力量，市府盼藉由辦理相關論壇，提供青年交流氣候行動成果的平台，協助青年發展永續發展意識。

環保局長程大維、青年局長邱兆梅說，青年是推動永續發展的重要力量，這屆論壇以「淨零未來 One World Young Talk」為主題，鼓勵青年以行動實踐創新的環保理念；這屆創意徵件中，獲獎團隊為新北市秀岡康橋國際學校團隊「舊油再生綠行動」金獎，國立中正大學團隊「青年領導力」銀獎，國立台灣大學團隊「社區太陽能─再生電池充電站」、國立陽明交通大學與台北市高級中等教育階段非學校型態實驗教育團隊的「回山海．青行動」佳作。

環保局補充，今日論壇中來自各國的青年氣候專家以「青年氣候行動四大階段」為主軸，分享全球應對氣候挑戰的務實經驗，南韓嘉賓文在亨暢談糧食選擇、永續農業，日本嘉賓萩原豪提出「區域循環共生圈」藍圖，加拿大嘉賓Deb L. Morrison以「燃起行動火焰」呼籲青年將倡議化為具體行動，美國嘉賓Andra Yeghoian說明教育與專案協助青年「催化變革」。

