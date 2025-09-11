北市仁愛路林蔭大道複層森林 公園處：降溫3°C有感

台北市公園處表示，仁愛路複層森林的設計種植，讓人行走其間相當涼爽。（圖由台北市公園處提供）

2025/09/11 11:59

〔記者何玉華／台北報導〕台北市公園路燈工程管理處今年初全樹型修剪仁愛路林蔭大道，修剪不良枝條後的大樹，經過一段時間的生長，生長得更加良好，園藝工程隊隊長楊國瑜說，日前工作人員視察修剪後的生長狀況，在大熱天走在林蔭下特別涼爽，以溫度計實測，比周邊的柏油路面平均降溫3°C，可說是「天然冷氣房」，民眾可以多加利用來休憩。

楊國瑜說，台北市主要有敦化南北路、愛國西路、仁愛路三大林蔭大道，中央的綠帶很寬，有些民眾會利用來散步、跑步，但近來夏天很熱，利用的民眾有些少。公園處每5年進行1次大規模的整體路樹修剪，若生長得快會安排2次。

他說，仁愛路在今年3月進行全樹型修剪，將不良的枝條減去後，增加了樹冠的透光性，讓樹可以較好的行光合作用，生長得比較健康，形狀也比較好看；日前工作人員前去了解樹木重新生長的狀況，沿途感受非常涼爽，透過溫度計測量，發現比旁邊的路面降了3°C，分享給市民知道，在大熱天於戶外工作或上班時，可以多加利用來休憩。

公園處說明，仁愛路獨特的「複層森林」設計，林蔭大道不只有高聳的樟樹、榕樹等喬木形成壯觀的樹冠層，下方還有杜鵑、馬櫻丹等灌木層，還有綠意盎然的地被植物，構築出三層遮陽的天然綠色穹頂。多層次的植栽結構，能有效阻擋陽光直射，並透過植物的蒸散作用，帶走周遭熱能，猶如1台巨大的空氣清淨機與除濕機，同時發揮降溫效果。讓人置身其中，猶如走入1個自然的巨型空調房，身心瞬間感到舒暢。

