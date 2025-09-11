為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    自己的錄影帶自己救 重現高雄褒忠義民廟48年前影像

    高雄市客委會委託民間成立「客庄地方記憶空間輔導團」，重現褒忠義民廟48年前新建落成典禮影像。（記者葛祐豪翻攝）

    2025/09/11 12:10

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕錄影帶曾紀錄無數家庭的生活與社區活動，但正面臨「2025年大限」危機，秉持「自己的錄影帶自己救」的精神，高雄市客委會委託民間成立「客庄地方記憶空間輔導團」，重現褒忠義民廟48年前新建落成典禮影像，昨（11日）晚在廟埕放映，一位廟方女會計甚至看到落淚。

    昔日的錄影帶記錄著婚喪喜慶、小孩成長、祭典儀式，但這些寶貴的歷史記憶，正面臨「2025年大限」危機，聯合國教科文組織提出，錄影帶若無法在2025年數位轉存，許多影音資產將可能永久流失。

    秉持著「自己的錄影帶自己救」的精神，高雄市客委會委託美濃愛鄉協進會，成立「客庄地方記憶空間輔導團」，昨晚於褒忠義民廟，舉辦「微影片中的大歷史-高雄市褒忠義民廟8毫米影片及VHS錄影帶修復重現記者會暨戶外放映」活動，邀請褒忠義民廟主委陳上梁、電影蒐藏家博物館吳永毅、成大考古學研究所熊仲卿、美濃愛鄉協進會理事長鍾秀梅等人出席。

    廟方委員親手修復拍攝於1992年的「義民廟第46屆中元節慶祝活動」的VHS錄影帶，並委託電影收藏家博物館修復1977年拍攝的「高雄市褒忠義民新建廟落成典禮」8毫米膠片，將沉封近半世紀的影像重新修復與數位化，昨晚於廟埕搭設大型布幕，讓鄉親們觀看修復完成的老影像。

    吳永毅表示，影像中可看見社會、地景的變遷，建議廟方未來可以發起「尋找影中人」活動；熊仲卿指出，這些影像反映1977年至1992年間台灣社會與跨族群文化的變化，是學術界研究相當重要的資料。

    義民廟服務近50年的廟方會計徐秀貞說，她幾乎全年無休，以廟為家，看著修復影像時，忍不住落淚。

    修復1992年「義民廟第46屆中元節慶祝活動」VHS錄影帶。（記者葛祐豪翻攝）

