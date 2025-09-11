新竹徵才大進擊！ 光電工程師薪資上看75K

新竹徵才大進擊！9/16的徵才活動，有光電業者釋出工程師職缺，薪資上看75K。（資料照）

2025/09/11 11:50

〔記者洪美秀／新竹報導〕工程師想轉換跑道加薪嗎？勞動部勞動力發展署桃竹苗分署新竹就業中心9/16（下週二）在新竹市身心障礙者就業綜合大樓5樓舉辦「2025新竹地區智慧媒合無紙化現場徵才活動」，有30家廠商釋出1678個工作機會，涵蓋科技、製造、行政等職缺，其中光電工程師薪資上看75K，想要轉職升級的工程師可把握轉職機會。

此場徵才廠商有緯創資通、京元電子、嘉晶電子、聚賢研發、頎邦科技等20家科技及製造業，釋出製程、設備、測試、品保工程師及日夜班技術員等833個職缺，其中索爾思光學開出製程設備工程師月薪上看75K，無經驗亦可，也招募固定日夜班技術員，即日起參加面談且錄取者提供留任獎金6000元，通過顯微鏡認證享有工作津貼最高每月加給1000元，而宇辰系統招募23名軟體、監造、專案工程師及業務人員，提供上下班彈性，薪資最高可達75K。

請繼續往下閱讀...

除科技業，連鎖餐飲服務業如安心食品（摩斯漢堡）、杏子豬排、食時創新、米塔、光泉、和德昌（麥當勞）及遠東SOGO、全聯等10家服務業釋出434個職缺，光泉牧場徵求業務專員薪資上看60K，且留任6個月以上可享有3000元留任獎金，求職者可先上「台灣就業通」及「Job賈桃樂智慧媒合系統」進行報名活動及預約面試，參加活動並取得報名序號的求職者，還可獲限量好禮如麵包餐盒、堅果及蛋黃酥。可電洽：03-534-3011或至桃竹苗分署官網查詢。

新竹徵才大進擊！9/16的徵才活動，有光電業者釋出工程師職缺，薪資上看75K。（資料照）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法