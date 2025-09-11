為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    新竹徵才大進擊！ 光電工程師薪資上看75K

    新竹徵才大進擊！9/16的徵才活動，有光電業者釋出工程師職缺，薪資上看75K。（資料照）

    新竹徵才大進擊！9/16的徵才活動，有光電業者釋出工程師職缺，薪資上看75K。（資料照）

    2025/09/11 11:50

    〔記者洪美秀／新竹報導〕工程師想轉換跑道加薪嗎？勞動部勞動力發展署桃竹苗分署新竹就業中心9/16（下週二）在新竹市身心障礙者就業綜合大樓5樓舉辦「2025新竹地區智慧媒合無紙化現場徵才活動」，有30家廠商釋出1678個工作機會，涵蓋科技、製造、行政等職缺，其中光電工程師薪資上看75K，想要轉職升級的工程師可把握轉職機會。

    此場徵才廠商有緯創資通、京元電子、嘉晶電子、聚賢研發、頎邦科技等20家科技及製造業，釋出製程、設備、測試、品保工程師及日夜班技術員等833個職缺，其中索爾思光學開出製程設備工程師月薪上看75K，無經驗亦可，也招募固定日夜班技術員，即日起參加面談且錄取者提供留任獎金6000元，通過顯微鏡認證享有工作津貼最高每月加給1000元，而宇辰系統招募23名軟體、監造、專案工程師及業務人員，提供上下班彈性，薪資最高可達75K。

    除科技業，連鎖餐飲服務業如安心食品（摩斯漢堡）、杏子豬排、食時創新、米塔、光泉、和德昌（麥當勞）及遠東SOGO、全聯等10家服務業釋出434個職缺，光泉牧場徵求業務專員薪資上看60K，且留任6個月以上可享有3000元留任獎金，求職者可先上「台灣就業通」及「Job賈桃樂智慧媒合系統」進行報名活動及預約面試，參加活動並取得報名序號的求職者，還可獲限量好禮如麵包餐盒、堅果及蛋黃酥。可電洽：03-534-3011或至桃竹苗分署官網查詢。

    新竹徵才大進擊！9/16的徵才活動，有光電業者釋出工程師職缺，薪資上看75K。（資料照）

    新竹徵才大進擊！9/16的徵才活動，有光電業者釋出工程師職缺，薪資上看75K。（資料照）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播