獨家》基市文化中心哺乳室簡陋 媽媽餵奶3分鐘滿身汗逃出

家長在文化中心哺乳室使用登記簿寫上沒空調熱死了。（記者盧賢秀攝）

2025/09/11 12:00

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市文化中心1樓的哺乳室設備簡陋，沒風扇、空調，也沒尿布檯，1對夫妻今天帶著幼嬰去哺乳，不到3分鐘就全身都是汗，根本沒法哺乳，抱怨哺乳室很不友善。文化觀光局行政室科長張友齡表示，文化中心還在整修中，哺乳室會先裝循環扇或冷氣等，陸續調整改善。

1對年輕夫妻今天上午帶著小貝比到文化中心，小貝比餓了想喝奶，父母就到1樓的哺乳室餵奶，但待不到3分鐘母親和幼嬰全身都是汗，沒法繼續哺乳，覺得這個哺乳室很不友善。

這位媽媽說，哺乳室非常悶熱，沒空調、沒電扇，連尿布檯、垃圾桶都沒有，平時餵1次奶最少要30至40分鐘，她待了3分鐘就全身是汗，根本沒辦法餵奶，有很大改善空間，至少要有空調或電扇和尿布檯，這是基本的設備，她們到其他地方哺乳室除了冷氣空調、尿布檯，貼心的還有冰箱、濕紙巾、洗手乳和衛生紙等。

文化中心哺乳室位於中正路一側大門旁，哺乳室與親子廁所相鄰，親子廁所內有尿布檯，哺乳室內只有1張椅子或飲水機、洗水台。

張友齡接到反映後和承辦人員到哺乳室了解，她表示，原本哺乳室設在2樓，文化中心還在整建，哺乳室才改到1樓，對於家長反映太熱、設備不足，將先設置循環扇並想辦法裝冷氣，並陸續調整增設必要的設施。

相對於文化中心哺乳室設施簡陋，基隆市政府1樓的哺乳室，空間雖不大，冷氣、哺乳檯、洗手乳等設備一應俱全，還設有布簾、椅子也很舒適，張友齡也到市府參觀，作為改善的參考。

基隆文化中心哺乳室有男生進入裝水。（記者盧賢秀攝）

基隆文化中心哺乳室家長抱怨悶熱，設備簡陋。（記者盧賢秀攝）

基隆市政府的哺乳室設備齊全且舒適。（記者盧賢秀攝）

