新北表揚2174位教職人員 服務40年資深教師達53位

新北市教育局今（11）日舉辦優良教育人員表揚典禮，由市長侯友宜頒獎表揚、感謝在教育界辛勤奉獻的2174位教職人員。（記者黃子暘攝）

2025/09/11 12:23

〔記者黃子暘／新北報導〕9月28日教師節之前，新北市教育局今（11）日舉辦優良教育人員表揚典禮，由市長侯友宜頒獎表揚、感謝在教育界辛勤奉獻的教職人員；今年共表揚2174位人員，分別為資深優良教師2094位、校長領導卓越獎9位、特殊優良教師39位及卓越特教人員32位，其中服務滿40年的教師多達53位。侯友宜說，市府將持續投入充足教育經費，也盼家長一同支持教育工作者。

侯友宜表示，新北市透過獎勵制度、專業研究補助及「名師共學基地」等資源，協助教師共學、持續成長，市府將持續投入充足教育經費，與教職夥伴一同為孩子打造優質教育環境。

教育局長張明文說，大埔國小校長黃國鏘服務40年，同時獲頒資深優良教師與特殊優良教師2個獎項，他秉持盡己所能，成就他人理念，陪伴師生成長；碧華國小教師邱昭士也獲頒資深教師與特殊優良教師獎項，他長年透過教學網站分享研究成果與資訊管理經驗，成為許多教師的重要資源。

黃國鏘指出，他的40年執教理念是希望盡己所能貢獻於教育，有機會成就每個孩子；40年變化下，現在學生變少，但教育環境更多元，更需要教師悉心照顧，作為第一線教育工作者也感受到教育局給予的支持，因此雖然環境變化快，教師們仍能安心執教。

邱昭士表示，40年來他秉持初衷、責任感認真教學、不斷創新，在碧華國小25年資訊組長職務上，他也在科技教育方面不斷追求新知，並將相關資訊傳達給同仁，目前人工智慧教育也非常先進，他持續學習，感覺自己的熱誠充足，別說40年，50年他也願意持續執教。

教育局說，感謝教師耕耘付出，未來將持續與教育夥伴攜手，推動以學生為中心的教育藍圖。

新北市教育局今（11）日舉辦優良教育人員表揚典禮，由市長侯友宜頒獎表揚、感謝在教育界辛勤奉獻的2174位教職人員。圖為邱昭士。（記者黃子暘攝）

新北市教育局今（11）日舉辦優良教育人員表揚典禮，由市長侯友宜頒獎表揚、感謝在教育界辛勤奉獻的2174位教職人員。圖為黃國鏘。（記者黃子暘攝）

