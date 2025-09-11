為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    不同行政區蚊子也不同群！研究揭南高屏埃及斑蚊族群差異

    研究團隊發現，南高屏地區的埃及斑蚊分為3大族群，且又依據行政區劃分，存在族群差異。（記者林志怡攝）

    研究團隊發現，南高屏地區的埃及斑蚊分為3大族群，且又依據行政區劃分，存在族群差異。（記者林志怡攝）

    2025/09/11 11:53

    〔記者林志怡／台北報導〕每到夏季，登革熱就會對南高屏地區帶來嚴峻的疫情挑戰，且隨著氣候變遷，病媒蚊族群甚至有北擴趨勢。國衛院與台大醫學院團隊透過埃及斑蚊基因定序，解密南高屏地區的埃及斑蚊基因圖譜，確認埃及斑蚊擴散距離與行政區間的族群差異，有助於未來追蹤病媒蚊來源與相關防治策略擬定。

    國家蚊媒傳染病防治研究中心技術助研究員黃旌集指出，研究團隊與台南、高雄、屏東政府合作，於2020年於市區內設置誘卵桶等設備，吸引埃及斑蚊產卵後，採集蟲卵並於實驗室內孵化為幼蟲，再進行基因定序，分析不同地點埃及斑蚊間的親緣關係，建立基因關係圖譜。

    黃旌集表示，經團隊分析發現，台灣的埃及斑蚊族群可大致分為台南、高屏、東港等3個族群，且進一步細究小區域內的埃及斑蚊親緣關係可發現，市區內的埃及斑蚊1個月內的飛行、擴散距離落在154公尺，且族群分佈明顯受到地方行政區劃分影響。

    對於埃及斑蚊的行政區分佈差異，黃旌集解釋，病媒蚊防治大致有「孳生源清除」與「化學防治（噴藥）」等2種策略，這些防治作為都會對埃及斑蚊族群產生壓力，且都是以「行政區」為單位進行，存在不同的防治週期與策略差異，因此造成「人擇」的效果，促使埃及斑蚊出現族群分化。

    黃旌集也提到，曾有澳洲研究發現，馬路寬度超過30公尺就會分隔埃及斑蚊族群，但這次團隊研究發現，台灣市中心的住宅分佈與澳洲存在差異，澳洲馬路兩側通常還有人行道、前院等，道路兩側建築實際距離可能超過30公尺，而台灣騎樓、遮雨棚等建築密集的特性，使道路無法產生分隔族群的效果。

    針對這次的研究結果，黃旌集指出，病媒蚊防治的半徑，應大於埃及斑蚊1個月內的擴散距離，以達到充足的控制效果，而目前我國登革熱防治是以病例周圍戶外半徑200公尺為主，高雄市更會擴大至400公尺，這次研究也以科學證據支持這樣的防治策略。

    黃旌集提醒，這次研究顯示人為防治作為對於病媒蚊族群的影響力，是未來病媒蚊防治不能忽視的重要特性，建議未來加強跨區協調與資源整合，在防治藥劑選擇有限的情況下，應在同時間使用同種藥劑，且要更側重於平時的孳生源清除，把藥劑留到疫情時再用，降低篩選出「超級蚊子」的風險。

    此外，黃旌集表示，這次的研究成功建立了台灣南高屏地區的埃及斑蚊基因圖譜，面對氣候變遷、人為活動造成的病媒蚊擴散，未來可透過蚊子本身的基因檢測，判斷其來源地，精準選擇有效的防治藥劑，以達到快速防治效果。

    國家蚊媒傳染病防治研究中心技術助研究員黃旌集。（記者林志怡攝）

    國家蚊媒傳染病防治研究中心技術助研究員黃旌集。（記者林志怡攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播