不同行政區蚊子也不同群！研究揭南高屏埃及斑蚊族群差異

研究團隊發現，南高屏地區的埃及斑蚊分為3大族群，且又依據行政區劃分，存在族群差異。（記者林志怡攝）

2025/09/11 11:53

〔記者林志怡／台北報導〕每到夏季，登革熱就會對南高屏地區帶來嚴峻的疫情挑戰，且隨著氣候變遷，病媒蚊族群甚至有北擴趨勢。國衛院與台大醫學院團隊透過埃及斑蚊基因定序，解密南高屏地區的埃及斑蚊基因圖譜，確認埃及斑蚊擴散距離與行政區間的族群差異，有助於未來追蹤病媒蚊來源與相關防治策略擬定。

國家蚊媒傳染病防治研究中心技術助研究員黃旌集指出，研究團隊與台南、高雄、屏東政府合作，於2020年於市區內設置誘卵桶等設備，吸引埃及斑蚊產卵後，採集蟲卵並於實驗室內孵化為幼蟲，再進行基因定序，分析不同地點埃及斑蚊間的親緣關係，建立基因關係圖譜。

黃旌集表示，經團隊分析發現，台灣的埃及斑蚊族群可大致分為台南、高屏、東港等3個族群，且進一步細究小區域內的埃及斑蚊親緣關係可發現，市區內的埃及斑蚊1個月內的飛行、擴散距離落在154公尺，且族群分佈明顯受到地方行政區劃分影響。

對於埃及斑蚊的行政區分佈差異，黃旌集解釋，病媒蚊防治大致有「孳生源清除」與「化學防治（噴藥）」等2種策略，這些防治作為都會對埃及斑蚊族群產生壓力，且都是以「行政區」為單位進行，存在不同的防治週期與策略差異，因此造成「人擇」的效果，促使埃及斑蚊出現族群分化。

黃旌集也提到，曾有澳洲研究發現，馬路寬度超過30公尺就會分隔埃及斑蚊族群，但這次團隊研究發現，台灣市中心的住宅分佈與澳洲存在差異，澳洲馬路兩側通常還有人行道、前院等，道路兩側建築實際距離可能超過30公尺，而台灣騎樓、遮雨棚等建築密集的特性，使道路無法產生分隔族群的效果。

針對這次的研究結果，黃旌集指出，病媒蚊防治的半徑，應大於埃及斑蚊1個月內的擴散距離，以達到充足的控制效果，而目前我國登革熱防治是以病例周圍戶外半徑200公尺為主，高雄市更會擴大至400公尺，這次研究也以科學證據支持這樣的防治策略。

黃旌集提醒，這次研究顯示人為防治作為對於病媒蚊族群的影響力，是未來病媒蚊防治不能忽視的重要特性，建議未來加強跨區協調與資源整合，在防治藥劑選擇有限的情況下，應在同時間使用同種藥劑，且要更側重於平時的孳生源清除，把藥劑留到疫情時再用，降低篩選出「超級蚊子」的風險。

此外，黃旌集表示，這次的研究成功建立了台灣南高屏地區的埃及斑蚊基因圖譜，面對氣候變遷、人為活動造成的病媒蚊擴散，未來可透過蚊子本身的基因檢測，判斷其來源地，精準選擇有效的防治藥劑，以達到快速防治效果。

國家蚊媒傳染病防治研究中心技術助研究員黃旌集。（記者林志怡攝）

