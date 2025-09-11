為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    澎湖近年海膽產量不佳 養殖業者籲公部門提高放流量

    澎湖馬糞海膽已能完全養殖，全面復育海洋資源。（記者劉禹慶攝）

    2025/09/11 11:56

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖馬糞海膽今年採收期已過，9月1日開始禁採，連續數年海膽產量不佳，民間養殖業者點出問題關鍵，主要是放流量不足，每年萬餘粒的放流量，投入廣闊大海，猶如大海撈針，建議可向民間業者購苗，比照黃錫鯛、梭子蟹等放流模式，現已能看見成效。澎湖縣政府農漁局表示從善如流，增加放流數量，並向民間購苗。

    養殖業者表示，澎湖馬糞海膽技術已能完全養殖，種苗數量絕對不成問題，每個養殖池都是滿滿的流星錘，馬糞海膽種苗持續供應中！但公部門別老是吃民間業者豆腐，將民間的種苗納入公部門績效，卻又不採購放流，一年放那1萬出頭，難怪海膽越來越少！

    業者進一步指出，公部門做不出來沒啥丟臉的，畢竟公務員又不像民間業者，為了生存必須全日全年無休的拼命！雖然澎湖縣政府今年未向民間業者購苗，但水試所澎湖漁業研究中心、澎湖區漁會等單位，都向民間購苗各3000粒，各自在選擇海域放流，數量雖是杯水車薪，但比不作為來的好，海洋復育需要官民合作。

    針對業者反映，澎湖縣政府農漁局表示，並未禁止向民間購苗，主要是原本預估可以自行繁殖育苗，但數量不盡理想，因此會向民間採購，同時縣長陳光復希望能達到20萬粒種苗放流，全面復育海洋資源，目前澎湖養殖海膽已能全年上市供應，希望能以養殖取代捕捉，讓馬糞海膽資源永續。

    業者呼籲公部門多放流馬糞海膽，種苗數量不是問題。（記者劉禹慶攝）

